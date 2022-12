Ana Obregón confiesa cómo pasará estas Navidades sin sus padres ni su hijo: “Va a ser duro para mí”

A pesar de la ilusión y emoción que conlleva presentar las Campanadas junto a Los Morancos en TVE este año, para Ana Obregón estas serán unas Navidades nuevamente difíciles. En estas fechas tan señaladas se hace especialmente complicado para ella no pensar más de la cuenta en las grandes ausencias de su vida: sus padres y su hijo Álex Lequio.

Como bien han recogido Chance (de Europa Press) y otros medios de comunicación, la actriz ha atendido a la prensa para contar cómo pasará la Nochebuena y Nochevieja de 2022: sola. "Yo estas Navidades, como desde hace dos años, yo no celebro… De hecho, ni adorno ni nada porque, ¿para qué? Si estoy sola. Me voy solita a un sitio el día 23 o el 24 por la mañana y así no pienso que es Nochebuena. [...] No puedo pensarlo, estas navidades me faltan mis padres y mi hijo y no puedo", ha declarado a la agencia en un evento de una popular marca cosmética.

La también bióloga ha relatado que el 31 de diciembre echará mucho de menos a Anne Igartiburu y es consciente de que "va a ser duro para mí, pero también sé, porque he estado al lado de las personas que luchan contra el cáncer que eso sí que es difícil entonces, la dificultad será porque es un momento que seré yo [...] y estar acompañada por Los Morancos, yo creo que van a ser unas campanadas como la película de ‘Sonrisas y lágrimas’. La gente se va a reír muchísimo, pero siempre habrá lo que siempre enseño que es mi corazón y la emoción, el valorar lo que es importante en la vida que es el amor".

"Van a ser unas Campanadas históricas, van a reflejar un poco qué vivimos el ser humano porque la vida es agridulce, es sonrisas y lágrimas, es claroscuro y eso es lo que se va a vivir", ha añadido.

Su relación con Elena Huelva y su futuro proyecto literario

Ana Obregón ha destinado los beneficios obtenidos de la marca a la Fundación Aless Lequio, "porque fue un contacto gracias a mi hijo, y todo lo que gano como imagen, lo dono a la fundación de mi hijo, a la Fundación Aless Lequio, que estamos investigando sobre todo cáncer infantil y eso es lo que más me emociona. Pensar que puedo trabajar para ayudar a los demás y de hecho ya este viernes vamos a financiar un ensayo muy importante, es un Sarcoma de Ewing, que es lo que tuvo mi hijo".

Dicho cáncer es el que padece también Elena Huelva, influencer a la que no dudó en saludar y en describir cómo es su relación con ella: "Elena es maravillosa, es una guerrera. Hablamos todos los días, lloramos juntas, le doy esperanza porque la hay y es una guerrera. Son lecciones que nos dan de vida tanto mi hijo como ella o como muchos que son anónimos. Nos dan una lección de vida de lo que es importante. Es una inspiración. Yo antes cuidaba de mi padre, de mi madre, de mi hijo y ahora como no tengo a quien cuidar pues ayudar a los demás me ayuda".

En ese deseo de ayudar a los demás y así misma, Obregón ha estado encerrada completando el libro que empezó a escribir su hijo para rendirle un bonito homenaje, El chico de las musarañas. "A mí mi mami cuando era pequeña y me quedaba pensando decía 'estás pensando en las musarañas', entonces yo también se lo decía a mi hijo porque se ausentaba. Él empezó a escribirlo cuando empezó el tratamiento de quimio y quería terminarlo pero no le dio tiempo. Está siendo duro, pero ese libro que él quería publicar y donarlo a la investigación será como el corazón de mi libro. Yo escribiré un antes y un después y todo irá a la fundación de mi hijo".