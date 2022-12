Esta Navidad, regala manga

Cinco compras infalibles con algunos de los mejores libros del año.

Ya sabéis como va esto; llega la Navidad y todo en las estanterías de las tiendas apetece, pero las carteras tienen fondo y hay que tener criterio a la hora de comprar.

Nuestro cometido es haceros la vida un poco más fácil en esos momentos en los que puede parecer que todo vale y por ello os dejamos una serie de recomendaciones que han pasado nuestro filtro.

Como el año es muy largo y hay mucho material que merece la pena (y no todo es de 2022, estrictamente), empezamos con el manga y en próximas entregas con el mismo formato os hablaremos de cómic occidental. Vamos allá:

Mujirushi

No hay mejor forma de empezar una lista de recomendaciones de manga que con Naoki Urasawa. El padre de Monster, Pluto y 20th Century Boys llega con un tomo único que forma parte de una colaboración artística con el museo de Louvre de Paris. Una historia misteriosa como las que sólo él sabe hacer que cuenta la historia de una familia en bancarrota que ve la oportunidad de volver a flote siguiendo las directrices de un misterioso personaje embaucador con un valioso conocimiento sobre el Louvre de París.

Sin ser su mejor historia, hay algo en la narrativa de este autor que simplemente absorbe al lector y no le deja marchar hasta haberle dado la vuelta al libro. Una compra más que recomendable que, además, no pide inversión adicional más allá de este tomo, por lo que funcionará muy bien como regalo.

Mujirushi / Planeta Cómic

Japan

En los inicios de su vida como artista, todavía no consagrado, aunque ya con Berserk en marcha, Kentaro Miura formó equipo con el guionista Buronson para crear ‘Japan’, la historia de un yakuza enamorado perdidamente a primera vista de una guapa reportera televisiva, que decide seguir sus pasos, acompañado de su esbirro, hasta Barcelona.

De repente, la tierra tiembla. Tras caer al fondo de un abismo, Yashima y sus acompañantes escuchan las profecías de una vieja inquietante, que afirma que el próspero y rico Japón va a desaparecer. Como los protagonistas de la historia no parecen creer su historia, la vieja, contrariada, los envía al mundo del futuro…

Así arranca este clásico de 1992, firmado por el padre de Berserk y reeditado por Panini Manga en nuestro país que se ha convertido en material clásico de ese que viste tu biblioteca.

JAPAN / Panini Manga

La sombra sobre Innsmouth

La colección de adaptaciones de H.P. Lovecraft firmadas por Gou Tanabe sigue creciendo. Pasamos muy buenos ratos con ‘Las montañas de la locura’ y ‘El color que cayó del cielo’, ambos reseñados por estos lares anteriormente. Ahora llega ‘La sombra de Innsmouth’, otra inquietante historia de misterio y terror del autor británico convertida a la viñeta por uno de los autores de manga más prestigiosos del momento.

En ella, un estudiante de viaje, que está haciendo un recorrido para comprar antigüedades en Nueva Inglaterra, va hacia el puerto de Innsmouth, donde iinteractúa con extrañas personas del pueblo y es testigo de eventos perturbadores. Descubrirá que Innsmouth se vio afectado por una epidemia, y según los rumores, por un posible pacto con el diablo.

La historia, como veis, es de esas que hace que pique la curiosidad. Lovecraft tiene un nombre por algo y Gou Tanabe se encarga de convertirla en una lectura memorable con una narrativa excelente y un dibujo también a la altura de las circunstancias.

Aunque forma parte de una colección en marcha, funciona como ‘regalo sin compromiso’ como tomo único. No obstante, la colección todavía no es abrumadora y no tardaréis en sentir ‘la llamada del coleccionista’ que os hará saltar a por el resto cuando terminéis las páginas de cualquiera de estas adaptaciones.

La Sombra sobre Innsmouth / Planeta Cómic

Prime Rose de Osamu Tezuka

Otra biblioteca que no para de crecer es la de Osamu Tezuka. Planeta Cómic sigue su andadura para recopilar en un mismo formato toda la obra del conocido como ‘dios del manga’.

Hemos tenido en nuestro regazo títulos como ‘Cráter’ o la eterna ‘Astroboy’ y seguimos haciendo hueco en la estantería para obras como ‘Prime Rose’, el último lanzamiento de la colección que, como todo el material de Tezuka, consideramos material vintage y crítico para el desarrollo del manga que hoy conocemos.

Una historia fantástica en la que, para traer la paz entre dos reinos en guerra, los miembros más jóvenes de las dos familias reales son intercambiados como rehenes y criados cada uno en el país enemigo. En ese contexto, surgen oscuras maquinaciones de una secta demoníaca amenazan con hundir un mundo ya devastado en el caos. Todo este desarreglo bélico-cósmico acabará sobre los hombros de Emiya, una nueva princesa guerrera obligada por el destino a abandonar una vida tranquila en la escuela secundaria para empuñar una espada para salvar la situación.

Prime Rose / Planeto Cómic

Prime Rose es un tomazo de más de 800 páginas que recopila la obra publicada entre 1982 y 1983 en Japón y que bien amerita los 45 euros marcados en la etiqueta.

De nuevo, un libro con aroma a regalo de Navidad. Una sorpresa para todo fan del tebeo japonés que habrá escapado a los radares de muchas generaciones y que abrirá la mente de muchos que sólo conozcan las series que les haya dado su infancia.

Capitán Harlock Integral

Retrocedemos todavía un poquito más en el tiempo hasta llegar al año 1977, año en el que Leiji Matsumoto creaba a Capitán Harlock; un héroe espacial que ha sobrevivido generación tras generación, encontrando siempre su hueco y su estilo para cada momento.

Los más nostálgicos encontrarán irresistible esta recopilación de dos tomos, re-editada por Norma Editorial (tras haber estado un tiempo agotada) en un cofre a un precio de lo más ajustado. Un integral que recopila más de 1000 páginas publicadas entre 1977 y 1978 con el material original de Capitán Harlock; su primera aparición. Aunque deja el final abierto y, posteriormente, el mismo autor revisaría la historia, el contenido de este cofre puede y debe considerarse un ‘integral’.

Capitán Harlock nos lleva a un lejano futuro en el que la población de la tierra se ha convertido en una sociedad cobarde y se ha iniciado una era de colonización espacial. Un primer viaje mítico de un héroe sin fecha de caducidad.

Capitán Harlock / Norma Editorial

Abara, Biomega y Aposimz

Panini ha convertido la navidad de 2022 en el paraíso del manga para los jóvenes españoles con una sobrecarga de manga de uno de los mejores autores vivos en estos momentos. El catálogo de Tsutomu Nihei crece con fuerza en este último trimestre del año y debemos celebrarlo por todo lo alto.

El lanzamiento de Aposimz, el último manga del autor, llega escoltado hasta las tiendas por las nuevas ‘Master Edition’ de Abara y Biomega, dos santos griales del cómic japonés que podrías tener ya en casa y que, muy probablemente, querrás renovar en tu estantería.

Aposimz #1 / Panini Manga

Abara presenta un mundo distópico en el que la humanidad se ha visto obligada a refugiarse alrededor de gigantescas estructuras conocidas como mausoleos, cuyo origen nadie sabe si es producto de la naturaleza o del hombre. Una historia en un tomo único que, aunque el mismo autor todavía anda dando vueltas al significado del final, merece un hueco en tu estantería.

Biomega por su parte se reedita por primera vez en ese mismo formato y presenta una isla artificial infectada en medio del Oceano Pacífico y un protagonista, Zoichi Kanoe, que llega a ella en nombre de la corporación "Industrias Pesadas Toa" con el fin de encontrar gente cuyo organismo haya resistido al virus. Sin buscar demasiado, encuentra a una chica, protegida por una oso parlante, cuyo cuerpo ha resistido y a la que pretende salvar; pero no va a resultar tan fácil, en su camino se pondrán "jefes de final de fase" de todo tipo que irán planteando enfrentamientos cada vez más espectaculares. ©copyright los40.com

Ese tratamiento ‘Master’ del que hablábamos eleva la experiencia de lectura a nuevos niveles con sus páginas de formato A4 perfectas para recrearse con el detalle de un dibujo como el de Tsutomu Nihei, conocido, además, por la facilidad para crear escala y la velocidad de lectura que dan sus continúas secuencias de acción sin diálogos.

Abara / Panini Manga

Asadora!

Asadora! / Planeta Cómic

De nuevo Naoki Urasawa en esta lista de recomendaciones; esta vez con el proyecto que le ocupa actualmente, lo cual puede suponer un problema si buscamos la sorpresa de Navidad, ahora os decimos por qué.

El primer volumen de ¡Asadora! presenta a Asa, la pequeña en una larga familia en el Japón de 1959. La historia arranca en el puerto de Nagoya, donde Asa, con un tifón en ciernes, pone en marcha al ginecólogo del lugar para que asista un parto en su familia.

Poco tarda en descontrolarse la tormenta, que será el punto en el que empiece la andadura de Asa para esta historia.

Asadora! #6 / Planeta Cómic

Es un comienzo ‘raro’, porque el primer volumen, pese a ser una lectura agradabilísima, no acaba de darnos buenas pistas de lo que tiene que venir. Supuestamente, lo que parece una lectura amable y casi costumbrista, se convertirá poco a poco en una historia de misterio con algún matiz fantástico, que se valdrá de saltos temporales en su narración.

Con esta pequeña sinopsis y la garantía que da saber que uno de los mejores narradores del género está a cargo de la historia, dejamos sin miedo la recomendación de ‘Asadora!’, una serie nominada y premiada en los festivales de Angouleme y Lucca respectivamente. Sabiendo, eso sí, que es una serie abierta, con seis números publicados y todavía no sabemos cuándo terminará, lo que deja a vuestro ‘regalado’ a la deriva para el futuro de la serie.

Kimetsu No Yaiba

Este es el regalo que “rompe la banca”. Si lo quieres dar todo en ese regalo, que sepa que hay amor y que lo vuestro es eterno e inolvidable, puedes tirar la casa por la ventana y aprovechar que Norma Editorial ha empaquetado uno de sus mejores mangas en un cofre de esos que pide estar de frente en la estantería.

Guardianes de la Noche / Soujiro

Nadie tiene duda a estas alturas de que Kimetsu No Yaiba (Guardianes de la Noche en nuestro país y Demon Slayer en las américas) es uno de los mejores mangas de la historia; prueba de ello es la monopolización de las listas de ventas semanales en Japón (seguro que en España también) y las cifras de ventas acumuladas hasta hoy que superan los 150 millones de copias en circulación hasta Febrero de este mismo año.

El triunfo del manga dio luz verde a la inevitable producción de la que se ha convertido en una de las mejores series de animación japonesa y muy pocos en occidente han conseguido esquivar esa bala.

Pese al 'target' que tienen estas series, Kimetsu No Yaiba ha demostrado lo fácil que es romper una barrera generacional y tiene enganchado a medio mundo; desde los adolescentes que tienen el tiempo de televisión medido por sus padres, hasta los de cuarenta que miden el tiempo de tele de sus hijos mientras ellos disfrutan de las aventuras de los cazadores de demonios. Nadie escapa a los encantos de esta historia.

Anime VS Manga / Soujiro

Para los despitados, diremos que en Guarianes de la Noche conoceréis a Tanjiro Kamado, un joven que probará la más absoluta miseria en sus carnes al encontrar a su familia asesinada por un demonio y tendrá que convertirse en caza-demonios para encontrar la forma de hacer que su hermana, Nezuko, vuelva a ser humana.

Es una serie entretenidísima y uno de los mayores logros de la animación japonesa seriada de los últimos tiempos. El problema es que la serie llega cada año a un punto ‘muerto’ en el anime que nos pide esperar y se está haciendo muy largo; así que siempre parece un buen momento para saltar de la tele al papel.

Una colección de 23 números espectacular que alegrará la navidad de cualquiera que ande entre los 12 y los 40 años.

AKIRA

Siempre es buen momento para comprar AKIRA. Repetimos: Siempre.

AKIRA / soujiro

Precisamente, el pasado año, la obra de Katsuhiro Otomo llegaba al fin de su re-edición española y esta vez ha sido de la mano de Norma Editorial, en la primera edición española que calca ‘al milímetro’ la edición original japonesa.

Eso pasa por prestar atención a “tonterías” como utilizar las fotografías promocionales para las contraportadas (y no otras), los lomos de papel pintados a color, la tipografía original para la numeración de los lomos o la misma maquetación que la impresión japonesa tanto en portadas como en viñetas. Esta edición lo tiene TODO, literalmente. De hecho, es la primera edición que conserva las onomatopeyas japonesas como parte del dibujo (que lo son).

Los colores originales de los tomos de AKIRA. / Soujiro

Hay que ser inteligente y mirar hacia el futuro. Si te gusta el cómic, tarde o temprano vas a comprar AKIRA y no quieres plantarte en 2029 y andar comprando la 13ª edición de cada libro.

Akira es imprescindible. Una lectura brutal que ofrece al lector una historia mucho más redonda que la que le dio la película de animación. Una obra de arte a nivel visual que sigue sin encontrar rival décadas después. Un clásico atemporal, un orgullo para cualquier estantería y una compra obligada por encima de cualquier cosa que tengas en tu lista de deseos.