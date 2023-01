Un periodista de TVE, criticado por cosificar a un artista del Benidorm Fest 2023: “¿Vas a llevar mucha ropa?”

Con el inicio del año, ha comenzado la cuenta atrás para uno de los eventos que prometen marcar la actualidad musical de los próximos meses: el Benidorm Fest 2023. Las canciones ya empiezan a sonar entre la gente, así como sus artistas también empiezan a ser reconocidos y a hacerse virales en redes. Aunque no todos por una buena razón.

Aún no se han celebrado ninguna de las galas, pero los participantes siguen su ronda de promoción antes de defender en el escenario sus propuestas. Y ha habido un encuentro en concreto que ha hecho saltar las alarmas de las redes, y precisamente por un tema que se convirtió en todo un debate público hace unas semanas.

El protagonista es Aritz Aren, el bailarín que muchos conocen por ¡Fama! A bailar y que ahora se ha pasado a la música gracias a Flamenco, un single que podría representar a España en Eurovisión 2023 si se hace con el trofeo en Benidorm. Sin embargo, no ha sido esta canción la que ha provocado el revuelo, sino su participación en un programa de RTVE Play:

soy el único que cree que estos comentarios están fuera de lugar? pic.twitter.com/7A6hhnXrzo — Fran (@fran_j_c) January 1, 2023

La plataforma web de la cadena pública alberga el espacio Eurodramas y comedias, un programa de entrevistas cortas en las que los concursantes del próximo Benidorm Fest tienen charlas con Inés Hernand y el periodista Fede Arias. Aritz acudió allí para hablar del tema, aunque se encontró con unas preguntas que iban más allá de la música.

"Contigo Instagram tiene poco negocio con el tema filtros, porque no te puedes poner", inicia Arias, siguiendo la estela de Hernand de elogiar su sonrisa. Un piropo que parecía quedarse ahí, pues la presentadora entró en materia de nuevo preguntándole por el concurso. Pero los comentarios, con un tono evidente de flirteo, no pararon desde entonces.

"¡Ay! Te llevo en coche (al Benidorm Fest)" o "¿Vas a ir a Benidorm solo o acompañado? ¿Con quién?", han sido alguna de las preguntas por parte del periodista al bailarín que los usuarios en redes sociales no han encontrado nada profesionales. Sobre todo, prestando atención a las reacciones de Artiz a las mismas.

La comparación con Pablo Motos

Los tuiteros no han tardado en encontrar cierto paralelismo entre este presentador y Pablo Motos, que fue uno de los protagonistas del pasado mes de noviembre tras reaccionar negativamente a una campaña del Ministerio de Igualdad en el que se le criticaba. Ante ello, las redes no tardaron en evidenciar algunos comentarios machistas en sus entrevistas.

Entre ellos, se encontraban fragmentos de entrevistas en los que le preguntaba por ropa interior a algunas celebrities; algo que se replica en cierta manera en algunos momentos de la entrevista. Al ser preguntado por el conjunto elegido para la puesta en escena —algo más importante de lo que parece, y si no, que se lo digan a Chanel y sus bodies— y aclarar que "no se enseña carne", Inés Hernand responde que le parece fantástico, mientras que su compañero dice que a él "un poco menos".

En el último tramo de entrevista, justo en el momento de la despedida, tampoco duda en preguntarle si se va a llevar bañador para aprovechar sus días en Benidorm. Las redes, por supuesto, no han dudado en opinar al respecto.

Los comentarios de las redes

El vídeo, que fue publicado por el usuario @fran_j_c bajo el mensaje "¿Soy el único que cree que estos comentarios están fuera de lugar?", ha tenido un impacto increíble en la red social. Con más de 1000 tuits citados, son muchos los perfiles que no han dudado en opinar al respecto.

Le doy un 9 en la escala Pablo Motos. https://t.co/bA8kH5plFL — Siberet (@SiberetSiberet) January 1, 2023

q sea un baboso no justifica la plumofobia que estais soltando en los comentarios/citados lol esq—- https://t.co/R1c4bUAKqW — feliz davidad🎄⛄ (@David_M_29) January 2, 2023

Unpopular opinion: es cierto que el chico ha sido un babas y muy poco profesional, pero creo que estáis aprovechando eso para cebaros con él por no ser el prototipo de "chico guapo" de cara. Si estuviera bueno, la mayoría estaríais shippeándolo con Aritz.https://t.co/PgqTVtg1VH — Arturí, turí, turí (@ArthurLinks96) January 1, 2023

Muchos de ellos no han dudado en señalar una forma de entrevistar que no aporta nada al fin del encuentro, mientras que otros también han salido en defensa de la situación alegando que no se debe aprovechar la entrevista, desafortunada a todas luces, para vertir ciertos comentarios LGTBifóbicos. Algo que también se puede apreciar explorando otros tuits a raíz del mismo.

Pese a que las bromas o comentarios jocosos del presentador están fuera de lugar, las redes no se han limitado a juzgar su comportamiento. Y es que, algunos usuarios no han dudado en vertir cierto odio con comentarios LGTBifóbicos contra el presentador.

"Qué hace pablo motos?? ah no, que es un bujarra con falda y con el pelo rosa, entonces no pasa nada", "Estos putos plumiferos tendrían que desplumarlos y no normalizarlos porque son enfermos mentales, he sentido verguenza", son algunos de los comentarios que se pueden ver en los citados del tuit con el vídeo. Un vídeo que continúa siendo todo un fenómeno viral con más de 1,5 millones de reproducciones.