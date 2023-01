26 libros que esperamos en este 2023: Desde la biografía de Antonio Vega a la nueva novela de Javier Castillo

Empezamos un nuevo año que nos dejará tiempo para leer, o eso esperamos. De ahí que hayamos querido hacer una selección de algunos de los libros que vendrán este primer trimestre del año y que esperamos con ganas porque prometen hacernos pasar buenos momentos, emocionarnos, informarnos y despertarnos sentimientos de todo tipo.

#1. En la sombra. Príncipe Harry (10 de enero)

Después del estreno del polémico documental del príncipe Harry y Meghan Markle en Netflix, ahora llega el libro. El hijo pequeño del Carlos de Inglaterra y Lady Di recurre a su franqueza directa para dar su versión de la historia, la que arranca cuando tiene que andar tras el féretro de su madre. Hay mucha expectación por conocer qué contará de nuevo en esta autobiografía que será traducida a más de 16 idiomas de todo el mundo.

#2. Todo se puede entrenar. Toni Nadal (11 de enero)

El tío de Rafa Nadal fue su entrenador desde la infancia hasta 2017 y ahora sigue involucrado en varios proyectos del tenista. Su manera de trabajar se ha convertido en modelo para muchos y ahora lo plasma en este libro que recoge los principios que inspiran su exitoso método que incluye una tajante defensa de la formación del carácter frente a la formación técnica como pilar indispensable del triunfo.

#3. Cualquier verano es un final. Ray Loriga (12 de enero)

La amistad, el amor y el fin de la juventud son las claves de la nueva novela del premio Alfaguara que tiene tres grandes protagonistas. Dos amigos con muchas experiencias a sus espaldas. Uno de ellos no entiende qué hace el otro en una institución centrada en la eutanasia si no padece ninguna enfermedad, pero es que el paso de los años, pesa.

#4. Tres citas con Carter. Beth O’Leary (12 de enero)

La reina de la comedia romántica para muchos regresa con esta historia con la que podremos tanto llorar como reír. Ahonda en las relaciones, la espera y todas las formas que tiene el amor de encontrarnos. Ya está confirmado que esta nueva historia dará lugar a una serie.

#5. Un país bañado en sangre. Paul Auster y Spencer Ostrander (18 de enero)

El tema de la posesión de armas siempre ha generado un polémico debate en Estados Unidos. Paul Auster sabe lo que puede marcar una bala en la familia. Su abuela disparó y mató a su abuelo cuando su padre tenía solo seis años, algo que afectó a la vida de toda la familia durante décadas. En este libro mezcla biografía, anécdotas históricas y un análisis certero de los datos en torno a este tema.

#6. La felicidad cabe en una taza de café. Toshikazu Kawaguchi (19 de enero)

Antes de que se enfríe el café fue la novela extranjera más vendida en Italia dos años consecutivos en 2020 y 2021 y ha iniciado la tendencia por las novelas feel-good japoneses. En esta nueva entrega volvemos a la cafetería más mágica de Tokio, Funikuri Funikura, donde hay una mesa en la que se puedes sentarse, pedir un café y viajar al pasado durante el tiempo que tarda en enfriarse. Cuatro nuevas historias de redención y esperanza con la camarera Kazu como eje central.

#7. Indira. Santiago Díaz (19 de enero)

Carmen Mola, César Pérez Gellida, Mikel Santiago o Juan Gómez-Jurado han caído rendido ante la escritura de Santiago Díaz que regresa con Indira. La inspectora Ramos tendrá que investigar el hallazgo de varios cadáveres en un solar en construcción. Nada parece unir a las víctimas y solo investigando su pasado podrán entender por qué les han ido matando uno a uno.

#8. Quema tu dieta. Ismael Galancho (19 de enero)

“Mi experiencia con Ismael fue un aprendizaje continuo. Mi meta era verme mejor físicamente, pero también llevar una alimentación más saludable y entender el significado de una buena nutrición. En su libro Quema tu dieta plasma de manera excelente su conocimiento y experiencia en este campo. Lo recomiendo al cien por cien”, asegura Antonella Rocuzzo, la mujer de Lionel Messi.

“Con Ismael he aprendido muchísimo sobre nutrición, y eso para un jugador profesional es muy importante. Mis objetivos eran tener una alimentación sana y no perder masa muscular, y conseguí justo lo que quería. Ismael te hace ver cosas que uno solo no puede ver”, expresa el futbolista Luis Suárez.

¿Hacen falta más motivos para interesarse por el método de Galancho?

#9. Cuando fuimos inmortales. Gabriela Llanos (19 de enero)

Un drama familiar plagado de intrigas y secretos que gira en torno a la relación de un padre y su hija, sobre los pecados de juventud, las relaciones sentimentales prohibidas, los celos, la envidia y la épica del amor. Peter Russ fue la mayor estrella de la música en la España de los 90 y desapareció justo antes del que iba a ser el concierto más importante de su vida. Ahora su hija viaja a Londres para descubrir qué pasó.

“Un emocionante drama familiar contado en clave musical”, define Marta Robles. “Los mejores y peores momentos siempre los hemos pasado con música. Leed este libro con el corazón y dejaos llevar. No os lo perdáis”, sugiere Carme Chaparro.

#10. El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo. Rayden (19 de enero)

Hemos podido leer varios poemarios de Rayden, incluso un libro en el que hablaba del origen de sus canciones, pero, por primera vez, podremos tener en las manos una novela escrita por él. Una historia de amor urbano contada “a cañonazos donde la verdad aflora como un mosquito en el zumo”. Sáhara trabaja en una floristería de Malasaña y Ciro vive en una habitación de Lavapiés. Todo cambia cuando choca con Nicolás, un repartidor de comida al que decide suplantar.

“No sé qué fue antes, si la canción o la novela, pero gracias a la mujer cactus y al hombre globo por acercar posturas. En un mundo donde tachan de imposible lo diferente, mi corazón está del lado de los improbables que se atreven”, expresa el autor.

#11. Antonio Vega, una vida entre las cuerdas. Magela Ronda (25 de enero)

Raro es el que no se ha emocionado alguna vez con una canción de Antonio Vega. Cantautor de tremenda sensibilidad que creaba magia con sus letras y melodías, al que admiran todos los que dan valor a la poesía en la música. Su vida estuve plagada de claroscuros y ahora podemos adentrarnos en ellos de la mano de Magela Ronda.

#12. Meditaciones de cine. Quentin Tarantino (26 de enero)

En Meditaciones de cine, Quentin Tarantino analiza, desde los puntos de vista más insólitos y con su particular conocimiento enciclopédico, varias películas clave del cine estadounidense de los setenta, todas ellas vistas en su más tierna infancia (de las más violentas a las más tórridas), así como revisitadas compulsivamente.

#13. Hijos de la fábula. Fernando Aramburu (31 de enero)

El autor de Patria vuelve con una novela sobre las gentes vascas. Asier y Joseba se marchan en 2011 al sur de Francia con la intención de convertirse en militantes de ETA. Pero mientras esperan en una granja de Francia, se enteran del cese de la banda y deciden formar una organización propia. Y eso dará paso a una especie de drama cómico.

#14. El cuco de cristal. Javier Castillo (1 de febrero)

Ahora que se estrena la serie de La chica de nieve en Netflix, podemos empezar a pensar en la siguiente novela de Javier Castillo, la sexta ya. Cora Merlo es un médico residente de primer año del hospital Monte Sinaí en Nueva York y sufre un infarto fulminante que la obliga a un trasplante de corazón de urgencia. Aún convaleciente la joven recibe la visita de Margaret, una extraña mujer con un propósito: conocer a la persona receptora del corazón de su hijo. Se establece una conexión y mientras intenta conocer cómo era la vida de su donante, conoce un pueblo hermético en el que desaparece un bebé cuando ella llega. Conociendo a Javier, está claro que no vamos a poder dejar de leer una vez que empecemos.

#15. Noche en vela. Roberto Sánchez (16 de febrero)

El director de Si amanece nos vamos, nos trae esta novela negra ambientada en el mundo de la radio nocturna. El actor Tomás Luzón desaparece en el mismo momento en el que es asesinada la actriz Cristina Corral con la que compartió una historia de amor. Se convierte así en el principal sospechoso. Durante años recoge pruebas para encontrar al verdadero asesino y decide llamar en directo a la radio para contar lo que realmente sucedió.

#16. Los últimos días de Roger Federer. Y otros finales. Geoff Dyer (23 de febrero)

Zadie Smith asegura que es “un tesoro nacional”. En esta nueva obra reflexiona sobre los últimos días de grandes genios como Bob Dylan, William Turner, Nietzsche o Beethoven (y sí, también Roger Federer) que han sido importantes para él a lo largo de toda su trayectoria.

“Tenis, jazz, Dylan, películas, drogas, Nietzsche, Beethoven. ¿Qué por qué me hace gracia? Porque Geoff Dyer fusiona una vez más el comentario y la observación con el intelecto y el ingenio. Combinando la crítica y las memorias, Dyer es uno de los pocos escritores de los que saco nueva información cada vez que releo sus párrafos. Abundan los giros, las vueltas y el deleite, y cuando finalmente acabas el libro, piensas: ‘Oh, sí, siempre he sido así de inteligente, ¿no?’”, asegura el actor Steve Martin.

#17. Dulce hogar. Pablo Rivero (2 de marzo)

El actor de Cuéntame le ha cogido el gusto a la literatura y está a punto de publicar su quinta novela con ese mismo estilo perturbador, enérgico y oscuro de las predecesoras. Como siempre, pone el foco en un tema de actualidad sobre el que reflexionar, en esta ocasión, la presión social por la maternidad.

#18. Qué bien me haces cuando me haces bien. Albert Espinosa (2 de marzo)

El libro que cierra su trilogía de relatos. “En Qué bien me haces cuando me haces bien se recogen mis historias más personales porque muchas veces son las que más tardas en compartir con tu público, darlas es como ceder parte de tus recuerdos y siempre me he resistido a compartir mi intimidad. Así que con este tercer libro me conoceréis mucho más que en los once anteriores”, asegura el autor.

#19. Las 8 reglas del amor. Jay Shetty (2 de marzo)

“Jay tiene una capacidad magistral para escribir acerca del amor y la vida con verdad y sabiduría. Un tema que siempre me ha parecido complicadísimo, se convierte en fácil a través de sus palabras. Este libro me hizo sentir seguro sobre cómo avanzar en mi relación amorosa”, asegura Shawn Mendes. Esperemos que no se refiera a la que mantuvo con Camila Cabello porque no le fue muy bien.

#20. Un día en la vida. Pau Roca (2 de marzo)

El guitarrista de La habitación roja ha dejado la música por un momento para debutar como escritor con un relato sobre ese momento en el que a uno le toca decidir entre lo que uno es y lo que querría ser. Los que han sufrido la crisis de los 40 se sentirán identificados: Sexo, dinero, infidelidad, humor, crisis existencial, paternidad y música conforman una historia que sucede en un solo día: el día en que la vida del protagonista se desmorona.

#21. El ritmo de Harlem. Colson Whitehead (9 de marzo)

El dos veces ganador del premio Pulitzer nos trae una trepidante novela sobre atracos, extorsión y estafas en el Harlem de los años 60. Ray Carney vende muebles y quiere alejarse de las lecciones delincuentes que recibió de su padre, pero la familia se lo pone complicado y acaba involucrado con la peor calaña. Empieza a tener beneficios hasta que llegan los famosos disturbios de 1964.

#22. De vuelta a casa. Kate Morton (14 de marzo)

Ha vendido más de 13 millones de ejemplares de sus novelas en todo el mundo y ahora hará crecer esa cifra con esta nueva novela que nos plantea varias preguntas: ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por guardar un secreto familiar? ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer por nuestros seres queridos? Un misterio inquietante y un crimen aterrador lograrán engancharnos a su lectura.

“Memorias, intriga y secretos de familia entretejidos en un absorbente laberinto de tramas complementarias que nos arrastran a una lectura llena de fuerza, ternura y emoción. Con un estilo ágil y envolvente, Kate Morton nos conmueve con una magnífica historia difícil de olvidar”, asegura María Dueñas.

“Una historia Hipnótica, misteriosa y maravillosamente escrita que conecta dos épocas separadas por más de 150 años como solo Kate Morton sabe hacer”, añade Javier Castillo. “Una vez más Kate Morton reviste a sus personajes femeninos de una voz propia y de una fuerza extraordinaria”, opina Sandra Barneda.

#23. Heaven. Mieko Kawakami (15 de marzo)

Kawakami está considerada como una de las autoras jóvenes más importantes de la actualidad y apadrinada por Haruki Murakami y nos trae esta novela sobre un joven de 14 años que sufre burlas constantes en el instituto por tener un ojo vago. Decide intentar pasar desapercibido porque nadie le entiende salvo Kojima que sufre las mismas humillaciones. ¿Pero cómo evoluciona una relación con el miedo como punto de unión?

#24. Dieciséis notas. Risto Mejide (23 de marzo)

En Got Talent pudimos ver la portada de la nueva novela de Risto Mejide y lleva meses hablando de Bach en sus redes sociales, el protagonista de su historia. “Lo que ocurre entre dos seres humanos -al igual que lo que ocurre entre dos notas de la misma escala que vibran juntas y a la vez- es algo sagrado, y por mucha distancia que haya entre ellos, jamás debería sonar desafinado. Nadie es quién para decidir los límites de la música, al igual que nadie es quién para decidir los límites del amor”, expresa.

#25. Eclipse. Jo Nesbø (23 de marzo)

No hay autor tan en forma, versátil y prolífico como Jo Nesbø, que vuelve con la entrega número 13 sobre el antihéroe más querido por los lectores, Harry Hole. Varias circunstancias hacen que tenga que volver a Oslo a investigar el asesinato de dos chicos cuyo sospechoso es un magnate inmobiliario.

#26. Bendita locura. Raúl Gómez (30 de marzo)

El humorista publica su segundo libro en el que recrea la ruta que hizo Filípides desde Maratón hasta Atenas. Su experiencia como padre, como viajero incansable y como corredor de maratones nos sumerge en ese aprendizaje que ha asimilado con todas estas experiencias y lo hace en ese tono de humor que le caracteriza.