Avance semanal de 'Tierra Amarga', la serie turca de Antena 3: un rescate de película en Beirut

La Navidad ya se ha acabado, ¡pero no Tierra Amarga! La serie turca de Antea 3 de mayor éxito internacional sigue arrasando, sienda la ficción otmana su gran apuesta como líder de las tardes.

Aunque en el cierre de datos de audiencia de Atresmedia han sido Infiel, Hermanos, La Esposa y Secretos de famlia las series más vistas de todo el año, ha sido Tierra Amarga la que se ha ganado el corazón de los espectadores que siguen todo lo que ocurre en Çukurova, de lunes a viernes a partir de las 17:45 horas.

Aunque comparte la audiencia de las tardes de diario con otros programas de éxito como ¡Boom!, Pasapalabra y Amar es para siempre, esta sigue siendo la serie que demuestra, cada día, su gran éxito internacional.

Este es el avance semanal de Tierra Amarga con todos los capítulos del 9 al 13 de enero, que también se pueden ver en Atresplayer Premium:

¿Qué pasará en el capítulo de hoy en Tierra Amarga?

En el primer capítulo de la semana en Tierra Amarga, cuyo reparto lo encabeza Hilal Altinbilek, veremos un rescate de película en Beirut. Mehmet acude allí y salva la vida de Fikret y de Çetin y se encarga de que regresen bien a Çukurova.

Züleyha y Lütfiye estaban realmente preocupadas por Fikret, pero cuando llega a casa este le sorprende con una nueva noticia: le dice que Mehmet no es Hakan. ¿A quién debe creer ella ahora?

Mientras todo esto sucede, Sermin va sintiendo cada vez más celos de la relación entre su hija y Çolak y tienen una fuerte discusión en la que acaba soltándole a Betül que ya no quiere volver a verla jamás.

Otras series turcas en español

Si eres un gran amante de Tierra Amarga, la ficción turca que ya ha arrasado en más de 30 países, y de las series otomanas debes saber que en España casi todas las plataformas ofrecen series turcas en español, incluidas las propias webs o servicios de streaming de las televisiones, así como Amazon Prime Video o Netflix.

En estos momentos se puede ver online más de seis decenas de telenovelas y series otomanas y todo apunta a que este número irá creciendo con el paso del tiempo, ya que el éxito de este tipo e producciones en España ya ha demostrado ser rotundo.

Algunos de los títulos disponibles para ver en español en las plataformas digitales son: Inocentes, La hija del embajador, Love is in the air, Hakan el protector, Nos conocimos en Estambul, Lobo, Fatmagul, Madre, Habitación 309, Fatma, Amar es primavera, 50m2, Mi Hija y Chivato.