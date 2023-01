Don Chadle revela cómo Marvel le ofreció el papel de Máquina de Guerra: “Tienes una hora para decidir”

Marvel Studios tiene exigencias con sus actores, y aunque algunas no son ningún secreto para los fans, otras siguen saliendo a la luz con divertidas anécdotas. La última la ha protagonizado Don Cheadle, quien interpreta desde 2010 a James Rhodes; también conocido como Máquina de Guerra.

El actor tomó el relevo de Terrence Howard en la secuela del primer héroe del MCU, y ahora ha desvelado los detalles de cómo le llegó el papel a su carrera. Lo ha hecho a través de una entrevista de GQ que repasa los personajes que más han marcado su trayectoria, en la que el de héroe tiene especial cabida.

De hecho, lo primero que cuenta es que no le quitó el papel a Howard, como mucha gente cree: "No le quité el personaje a Terrence. Decidieron que no seguiría. Estaba libre". Y de hecho, estaba tan libre que Marvel empezó a ofrecerle el trabajo a una serie de actores. Cheadle fue uno de ellos, aunque desde luego no era el único.

"Estaba en la fiesta de cumpleaños de mi hijo, haciendo Laser Tag. Me llamaron y me dijeron, "esto es lo que está pasando, te estamos ofreciento esto. Si no dices que sí, vamos a por el siguiente candidato. Esto va a suceder muy rápido", cuenta al medio. La rapidez, de hecho, detalla que fue muy escasa: "Tómate una hora y decide si quieres hacerlo".

En aquel momento, Cheadle se mostró algo confuso, sobre todo teniendo en cuenta que era un contrato de seis películas a decidir en apenas una hora. Marvel apenas le dio detalles, pues le dijo que serían Vengadores y algunas entregas de Iron Man sin detallar más cosas sobre la trama —de hecho, afirma que ni ellos mismos lo sabían aún—, aunque creían que era suficiente información para que el intérprete se decidiera.

Ante tal oferta, el actor solo pudo justificar que se encontraba en el cumpleaños de su hijo, por lo que Marvel le amplió el plazo a dos horas. Habló con su mujer y con su agente para tratar de lograr algo más de información, aunque finalmente aceptó la oferta en el plazo estipulado. Y así nació la Máquina de Guerra de Cheadle que hemos visto en diversas sagas, desde Iron Man a Capitán América, pasando por Falcon y el Soldado de Invierno. Ahora, se preparará para su propia película.

Armor Wars, de serie a película

Está claro que no se equivocó, pues ha acabado siendo un secundario que muchos fans han agradecido ver como respaldo de Tony Stark. Eso sí, él mismo asegura que su evolución se ha ido desarrollando para dejar de ser una sombra del personaje de Robert Downey Jr. y comenzar su propio camino. Que ahora parece que culminará en su propia película.

Disney siempre tuvo en sus planes una serie que explorara el conflicto de las armas en el MCU, haciendo especial hincapié en la armadura que lleva el personaje de Rhodes. En noviembre de 2022, después de un verano de ComicCon en el que apenas se habló del proyecto, el productor Nate Moore explicó en un podcast que lo pensado para esta trama estaba quedando demasiado grande como para hacerlo en una serie.

Viendo la magnitud de las series de la plataforma, que no tienen problema en apostar por cameos o o la participación que ya hemos visto en las películas, está claro que hablan de palabras mayores. Aun queda tiempo para su estreno, aunque de momento se podrá ver a Cheadle en Secret Invasion, una de las series de este 2023 de Disney+.