Rihanna podría actuar en los Oscar y hacer doblete después de la Super Bowl

El regreso musical de Rihanna que comenzó a finales de 2022 con su doble colaboración para la banda sonora de Black Panther Wakanda Forever podría tener dos actuaciones estelares en los primeros meses de este nuevo año. La primera, el próximo 12 de febrero en el State Farm Stadium de Glendale (Arizona, Estados Unidos) ya está confirmada dentro del intermedio musical de la Super Bowl. La segunda, en la ceremonia de entrega de los Oscar podría estarlo muy pronto.

Porque el nombre de la solista de Barbados ha comenzado a sonar con mucha fuerza para liderar las actuaciones musicales de la gran noche de Hollywood. Por ahora, los temas de Riri forman parte de los primeros 15 temas pre-seleccionados para competir a la Mejor Canción y el próximo 24 de enero, en la lectura de las nominaciones de los Oscars 2023 saldremos de dudas.

Pero cuando su nombre empieza a aparecer en las quinielas es por algo y no cabe duda de que no hay mejor escaparate para mostrar su nuevo proyecto musical, ese que llevamos esperando más de media década, que en dos eventos como la Super Bowl y los Premios Oscar. "La Super Bowl es uno de los escenarios más grandes del mundo, es el sueño de un artista estar en un escenario como ese. Pero es estresante. Quieres hacerlo bien. Ya sabes, todo el mundo está mirando. Y te están apoyando. Y quiero hacerlo bien" dijo la solista a ET sobre su paso por la SB.

De hecho, si Rihanna finalmente es confirmada como intérprete en la ceremonia se convertiría en la primera mujer de la historia que habría participado en los dos mayores espectáculos de la industria en EE UU en un mismo año. Solo un solista logró este hito antes: Phil Collins en 2000. Aunque en aquella ocasión el mítico batería de Genesis no fue el cabeza de cartel del descanso de la Super Bowl sino un artista más dentro de una actuación coral.

La competencia para Rihanna no será sencilla ya que entre las 15 precandidatas al Oscar figuran otros grandes nombres de éxito internacional como Taylor Swift, Lady Gaga, Selena Gomez o The Weeknd. Si todos ellos forman parte de la selección final, la alfombra roja de esos Oscar podría ser una de las más cotizadas a nivel cinematográfico y musical.

Habrá que estar muy atentos a lo que suceda con los Globos de Oro 2023 porque allí Rihanna también está nominada y para muchos es la antesala de los Oscar. Por ahora la organización de este evento no ha confirmado que ninguna superestrella (también compiten Taylor Swift y Lady Gaga en la misma categoría) vayan a subirse al escenario).