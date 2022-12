Taylor Swift, Selena Gomez, The Weeknd y Rihanna entre los candidatos a una nominación al Oscar

A falta de algo más de un mes para que se den a conocer las nominaciones a los Premios Oscar 2023, la 95 edición de los galardones más importantes de la industria del cine, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood daba a conocer este 21 de diciembre una lista reducida de los candidatos a la nominación en 10 categorías diferentes.

Entre estas 10 categorías, ponemos el foco en la categoría a Mejor Canción, donde de las 81 propuestas que se presentaron a ser candidatas para la nominación, 15 han pasado el primer filtro hasta encontrarnos con una curiosa lista donde destacan grandes nombres de la industria musical, como son Taylor Swift, Rihanna, Selena Gomez o The Weeknd.

Si la nominación al Oscar por la canción Carolina, perteneciente a la película La chica salvaje, sigue adelante nos encontraríamos ante la primera nominación a los premios de la Academia para Taylor Swift, que también probaba suerte en esta edición como directora del corto All Too Well: The Short Film, que finalmente no ha pasado el corte para los cortos de ficción.

En la misma situación se encontrarían sus compañeras Selena Gomez y Rihanna. La primera pre-seleccionada por la canción My Mind & Me, que da nombre al documental que realizaba para Apple TV en el que se abría completamente en torno a sus problemas de salud mental; y la segunda gracias a su participación en la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever por su canción Lift Me Up.

De seguir adelante The Weeknd con la nominación de Nothing Is Lost (You Give Me Strength), perteneciente a la secuela de James Cameron Avatar: El sentido del agua, nos encontraríamos ante la segunda nominación del artista, que en 2015 era nominado por Earned It (Cincuenta sombras de Grey). Una situación que también repitiría Lady Gaga si finalmente su canción para Top Gun: Maverick (Hold My Hand) es seleccionada.

No hay nada que nos gustaría más que ver a estos artistas compartir alfombra roja en una noche tan emocionante para sus carreras, más aún si es la primera vez que optan a estos premios y consiguen llevarse a casa el galardón a Mejor Canción. Como todo, tendremos que esperar hasta el 24 de enero, fecha en la que se dan a conocer las nominaciones definitivas.