La romántica carta de amor de Iñigo Onieva a Tamara Falcó desde Laponia

El amor ha ganado la batalla o al menos eso es lo que ha querido dejar claro Iñigo Onieva tras su reconciliación con Tamara Falcó. La marquesa de Griñon y el empresario han retomado su relación tras una ruptura que ha durado tres meses y que, sin duda, ha sido lo más sonado del tramo final de 2022 en lo que respecta a la prensa de corazón, y lo ha hecho a lo grande: celebrando el amor con un gran viaje al Polo Norte del que ambos han alardeado en las redes sociales.

Tamara Falcó ha decidido dejar de lado eso que decía sobre el "nanosegundo y el Metaverso" y ha perdonado a su prometido retomando la relación donde lo dejaron. Y para agradecérselo, Onieva ha decidido escribirle una carta pública en la que ha celebrado el amor, el perdón y sobre todo ha dejado claro que todo lo vivido en los últimos meses ha supuesto un gran aprendizaje para él.

"Ha sido un antes y un después, donde lo que saco de conclusión es que lo que más quiero en el mundo eres tú y estoy completamente enamorado de ti. Eres un ángel que Dios ha puesto en mi camino, que saca lo mejor de mí y me hace querer ser mejor persona en lo personal, profesional y espiritual", le ha escrito el madrileño a su chica en un post de Instagram acompañado de varias fotografías románticas de su estancia en Laponia, donde han pasado unos días para celebrar su reconciliación.

Pero eso no ha sido todo. Iñigo ha querido dejar claro ante todo el mundo que ahora es consciente de que nada se puede anteponer a Tamara. "Mi absoluta prioridad eres tú, tu felicidad y nuestro proyecto conjunto de pareja y de familia. ¡Tú eres mi familia!", ha recalcado Onieva.

Además, en su carta de amor Iñigo Onieva también ha echado mano del humor y le asegurado a su prometida que su único objetivo ahora es hacerla feliz cada "nanosegundo" de su vida. "Lucharé por recompensar el sufrimiento que te he provocado con una vida llena de felicidad y amor. Donde compartir risas, retos, lloros, proyectos, ¡todo! Me considero el hombre mas afortunado del mundo y ¡no te puedo admirar más! Hace falta mucha valentía para habernos dado una oportunidad, pero I won't let you down... ¡Te quiero mi amor!", ha acabado el empresario.

Una carta de amor, también para los suyos

Pero Tamara Falcó no ha sido la única que ha podido leer unas bonitas palabras por parte de Iñigo Onieva. El hombre del momento también ha querido decirle algo a todos aquellso que, mientras la opinión pública instigada por Tamara y por sus actos de deslealtad hacia ella, se ponían en su contra, no han dudado en tenderle la mano y ayudarle a caminar en la oscuridad.

"Aprovecho y quiero dar las gracias de corazón a todos los que habéis estado apoyándome, dándome cariño y fuerzas durante estos meses. Familia, amigos, compañeros de trabajo, periodistas, pero también todos aquellos desconocidos que habéis dedicado unos minutos para mandarme unas líneas de cariño al inbox. ¡He recibido auténticas maravillas! Gracias", ha escrito también Onieva dejando claro que no olvidará todo lo que ha sucedido desde el pasado septiembre, cuando de un día para otro, su cuento de hadas se desmontó para tener que volver a ser reconstruido desde los cimientos.