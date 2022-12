Las polémicas más sonadas de la TV en 2022: del bofetón de Will Smith al machismo de Pablo Motos

A lo largo del 2022 el mundo de la televisión ha vivido grandes polémicas. Formatos como el 'Benidorm Fest', 'La Resistencia' y 'El Hormiguero', entre otros, no solo han sido éxitos de audiencia, sino que han protagonizado varios momentazos que han dado mucho de qué hablar durante el año. Repasamos algunos de ellos:

La fulminante despedida de Paz Padilla

El año no empezó con buen pie para Paz Padilla. Y es que, tras un enfrentamiento con Belén Esteban tras un polémico discurso antivacunas por parte de la humorista, Mediaset tomo la decisión de despedirla de manera fulminante. Casi doce meses después, Paz no ha vuelto a Telecinco, pero sí ha estado en otros platós de televisión.

Rigoberta Bandini Vs Chanel

La primera edición del Benidorm Fest fue un exitazo en todos los sentidos. A su espectacular audiencia se sumó la competición que hubo entre las canciones posibles para representar a España en Eurovisión.

Días antes de la gala decisiva, Rigoberta Bandini y Tanxugueiras eran los favoritos para convertirse como ganadoras. Durante la gala fueron elegidas como representantes de España gracias al televoto y al 'voto demoscópico'. Sin embargo, el jurado formado por cinco personas decidió que fuese Chanel quien representase a España en Eurovisión. Algo que muchos calificaron como tongo ya que uno de los miembros del jurado había trabajado con ella previamente.

Will Smith y su famosa 'hostia con la mano abierta'

Los Oscar este año acapararon muchos titulares, ¡y no es para menos! El pésimo humor de Chris Rock cuando se rio de Jada Pinker por perder el pelo tras un trastorno autoinmune, acabó con la paciencia de Will Smith. El actor no se cortó y le pegó un guantazo más que merecido en la noche del cine.

will smit le encajo una piña al presentador por decirle pelada a la mujer sjsjsj

lo unico que vale la pena de ver los oscars pic.twitter.com/4VFpGANwde — ElBuni (@therealbuni) March 28, 2022

Las votaciones de Eurovisión

Este año España ha vibrado como hacía años que no lo hacía en Eurovisión. Chanel con su 'SloMo' nos ha llevado a estar en el pódium del certamen con el tercer puesto. Aunque contentos con el resultado, lo cierto es que hubo países que se quejaron de ciertas “irregularidades” en el reparto de los puntos, una queja que llegó a la UER que, tras analizar la puntuación, finalmente dejó la clasificación como estaba.

El juicio de Johnny Depp

El juicio de Johnny Depp contra Amber Heard por difamación ocupó todos los titulares durante semanas. Tras la disputa judicial, la actriz concedió una indemnización millonaria a su expareja por difamarlo en un artículo de opinión en 2018.

El adiós de Paolo Vasile

El CEO de Mediaset, más conocido por Pabolo Vasile cerraba una etapa de su vida tras décadas de éxito en el grupo más mediático. Tras la gran crisis de audiencia que acechaba a Mediaset, Paolo decidía marcharse entre lágrimas en una fiesta sorpresa de despedida.

El viral semen de Ortega Cano

La aparición estela de Ortega Cano en el programa de Ana Rosa Quintana fue uno de los momentos más críticos de nuestro país. El torero le rogaba a su mujer, Ana María Aldón, que volviese con él y tras ofrecerle la periodista la oportunidad de dedicarle unas palabras, el diestro no se lo pensó y pronunció su famosa frase: "Ana María, te prometo una cosa, mi semen todavía es de fuerza, ¡vamos a por la niña!".

Belén Esteban, la reina de LOS40 en 'Sálvame'

Como cada año, los premios más importantes de la música han dado para hablar. Belén Estebán fue una de las invitadas más envidiadas, y es que consiguió fotografiarse con varios de sus artistas favoritos. Un acto muy criticado por sus compañeros en 'Sálvame' que la tacharon de pesada.

María Pombo y su catastrófica aparición en 'La Resistencia'

Su entrada pidiendo el Himno de España, el regalo a David Broncano con truco y la mala jugada que le hizo su móvil son algunos de los motivos por los que la visita de María Pombo a 'La Resistencia' no se olvidará jamás.

El fenómeno de Tamara Falcó

El nombre de Tamra Falcó ha dado muchas vueltas en los últimos meses. No sabemos qué ha sido más polémico: si la infidelidad de Íñigo Onieva, el nanosegundo en el metaverso o sus comentarios atacando al colectivo LGTBI, pero lo cierto es que no ha dejado de estar en boca de todos su nombre.

El culebrón de Jorge Pérez y Alba Carrillo

Las cenas de Navidad en Mediaset nunca habían dado tanto que hablar. Tras filtrarse un vídeo muy comprometido de Jorge Pérez y Alba Carillo donde se veía el tonteo de los colaboradores con beso incluido, saltaron las alarmas. No pasa nada por parte de la modelo, pero por parte del ganador de 'Supervivientes' le habría sido infiel a su mujer Alicia Peña.

Fin a 'El Rosco' de 'Pasapalabra'

Adiós a uno de los programas que mas ha cautivado a la audiencia. La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado la emisión de 'El Rosco' de 'Pasapalabra' por infringir derechos de propiedad intelectual. Un hecho que podría llevar a 'Antena 3' ha dejar de emitir este programa en los próximos meses.

El ataque de Patricia Conde a 'MasterChef'

La que empezó siendo la favorita del público, Patricia Conde, recibió en la final una buena regañina por parte de Jordi Cruz, uno de los miembros de jurado. Un hecho que enfadó a la actriz y que sacó a la luz los trapos sucios del programa. Además de pedir un psicólogo para todos los concursantes, tocó un tema candente: las drogas.

Pablo Motos y su respuesta al Ministerio de Igualdad

El último anuncio del Ministerio de Igualdad que llama "machista" a Pablo Motos acabó con su paciencia y aprovechó un programa de 'El Hormiguero' para responder a la nueva campaña. El presentador utilizó la misma entrevista de Elsa Pataky por la que se le había juzgado en la que la modelo iba a presentar una campaña de ropa interior para justificar su comportamiento asegurando que le hubiese preguntado lo mismo a un hombre que a una mujer.

El Mundial de Qatar 2022, gafado

La elección de Qatar como sede del mundial ya estuvo rodeada de controversias en 2010. Sin embargo, ahora que ha dado el pistoletazo, tanto la situación del colectivo LGBTQ como los derechos de las mujeres en este país han estado en el punto de mira en todo momento.