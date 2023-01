La audiencia indignada con los dos nuevos nominados de ‘Pesadilla en El Paraíso 2’

Pesadilla en El Paraíso 2 ya tiene a su primer expulsada que no es otra que Begoña Gutiérrez que ha protagonizado un difícil duelo con Kiko Jiménez. Al final, el novio de Sofía Suescun ha salido victorioso por un ajustado 51% de los votos.

Tras su expulsión llegaban las nuevas nominaciones de la semana y parece que la cosa estaba clara. Tania Deniz no podía ser elegida tras ganar la prueba de capataz. José Antonio Avilés, tampoco porque era inmune.

Comenzaron los votos y hubo un nombre que se repitió con insistencia, se entiende que como fruto de un gran pacto para conseguir su objetivo.

Nominaciones

Comenzaba Avilés dando su voto a Maite “porque no quiero nominar a Kiko porque no quiero victimizarlo, que es lo que él pretende. Creo que a pesar de que mucha gente del equipo piensa que Maite es la que provoca, sin el colaborador necesario que es Kiko, Maite no es nadie. Creo que deberían de separarse para que realmente Maite pudiese concursar tranquilamente sin tener la persona que mueve los hilos”.

Se repetía el nombre de Maite en boca de Silvina. “No he tenido ningún problema con ninguno, con ella tampoco, yo me río y creo que he sido buena con ella casi siempre. La voy a votar por su falta de compañerismo”.

“Me sigo llevando bien con todo el mundo. Uno es bueno, pero no tonto. Sé que hay gente que está en el huracán y si añado un voto a esas personas que ya me palpito quiénes son, podría provocar una nominación o una expulsión, así que, voy a votar a alguien que nunca nadie se va a meter con ella y no va a pasar absolutamente nada. Al mil por mil que se queda y es Silvina”, argumentaba Pablo Sebastián.

“No tengo nada contra él, nos llevamos hasta bien y todo, pero le voy a nominar para ver qué tal le sienta si ahora le devolvemos la puñaladita. A Borja”, daba su voto Maite Galdeano.

“A Maite. Es con la que más he discutido. Ella dice que es una compañera ejemplar, que es una capataz ejemplar, se quejaba de nuestro robo y ha hecho exactamente lo mismo. No puedes dar lecciones si no te las aplicas”, explicaba Tania Deniz.

Mar López también elegía a Maite que la acusaba de hipócrita. “De todos los que estáis sentados, con la que menos he hablado durante toda la semana eres tú. A lo mejor he hablado cinco palabras, no hablo contigo casi”, explicaba sobre su elección.

Kiko le daba su voto a Borja, “en primer lugar por descarte porque no se puede nominar a otras personas a las que nominaría, y prácticamente le pago con la misma moneda con la que él me pagó a mí. Es un voto que no cuenta porque cuando hay una mayoría absoluta es como un voto en blanco”.

Y Borja no se lo daba a él sino a su partner, Maite. “También es por descarte porque no puede nominar a Avilés ni a Tania. Es con la que menos me llevo, con la que menos feeling tengo. Además, insisto, no quiero nominar a Maite y tener un problema con Kiko por nominarla, pero lo voy a tener”, explicaba.

Quedaba un voto que también iba para Maite. “Por el tema de la miel. A falta de tener al culpable de la sal porque el día que me entere, le nominaré, pero el gesto de la miel me pareció demasiado, en toda mi cara, como para pasarlo por alto. Aparte tiene otros defectillos que no encuentro en otros compañeros”, argumentaba Antonio Montero.

Por tanto, Maite se convertía en la nominada del grupo y aseguraba que se sentía como una campeona y que no se esperaba tantos votos porque creía que le caía bien a todo el mundo. “No he tenido nada con ellos como para que me nominen”, explicaba. “Es lo fácil”, aseguraba su yerno, Kiko Jiménez.

Duelo complicado

Después de que el grupo nominara a Maite, Begoña Gutiérrez era la encargada de dar el nombre del concursante que se batirá en duelo con ella.

“Directísima y en el corazón. Me llena de orgullo y satisfacción nominar a Kiko. Va por ti, cariño”, decía la expulsada. “No me lo esperaba, espera, que no puedo ni levantarme”, respondía él con ironía.

“Lo que siempre habéis querido, pues nada, sueño cumplido”, les decía Kiko a sus compañeros. Ahora le toca a la audiencia elegir y no es fácil porque muchos piensan que son los pesos fuertes de la edición.

Son muchos los que lamentan este duelo y están convencidos de que el programa pierde separándolos.

Veremos qué pasa.