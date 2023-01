Katy Perry sorprende con sus planes de futuro en la música

La vida de Katy Perry ha dado un giro radical en los dos últimos años. Y no sólo porque la pandemia cambiase su perspectiva vital sino porque durante todo ese tiempo lo que creía que tenía perdido lo ha recuperado con creces: familia y amor.

La solista californiana que tuvo problemas de ansiedad y hasta un principio de depresión antes de comenzar a trabajar en su más reciente álbum de estudio, Smile, ha hablado sobre sus planes de futuro en el podcast de Gwyneth Paltrow.

"Quiero ser una abuela estrella del pop. No ves muchas abuelas o abuelos en mi campo, pero voy a ser uno de ellos. Quiero hacerlo por mi hija, por mi familia, mi pareja. Mucha gente no sale con la vida de nuestros dos negocios. Así que se trata de usar ese dolor y convertirlo en algo profundo”." explicó la intérprete en The Goop Podcast.

Por ahora su agenda en este 2023 sigue marcada por su residencia en Las Vegas, un proyecto con el que se está sintiendo enormemente satisfecha: "Lo hago en cuotas de tres semanas. Me permite dejar a mi hija en el preescolar, y luego mamá se va a trabajar y regresa a casa al día siguiente. Es una gran rutina. Es algo que a las estrellas del pop les encanta hacer y marcar la casilla. Además, me encanta crear un espectáculo increíblemente loco con el que no puedo hacer giras porque no podría mover todos estos accesorios absurdos que están en el escenario".

Y probablemente en 2024 veremos cómo la californiana se pone el mono de trabajo para un nuevo proyecto discográfico que recogería el testigo de Smile. Para entonces todavía queda bastante tiempo y Katy Perry sigue disfrutando al máximo de su reciente maternidad si bien compaginar sus dos facetas es complicado.

"Me encanta ser mamá. Es la mejor decisión que he tomado para mi vida. Estoy a punto de llevar a mi mamá a cenar. El trabajo de una madre nunca termina. ¡He crecido mucho y tengo aún más respeto por ella después de convertirme en madre!" reconocía a Gwyneth Paltrow.

Como bien dice Katy Perry, no hay demasiados referentes femeninos que hayan tenido una larga carrera musical y que consigan mantenerla cuando llegan a la tercera edad. Por fortuna podremos vivirlo en primera persona...