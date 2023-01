Robert Pattinson, sobre sus dietas imposibles para los rodajes: “Comí solo patatas con sal por dos semanas”

Robert Pattinson ha conseguido ser considerado ser uno de los iconos masculinos de la belleza y la elegancia. Lo consiguió en la etapa en la que triunfaba mundialmente por encarnar a Edward Cullen en Crepúsculo, y aunque haya cambiado a través de los años, ha conseguido ser el hombre más guapo según la ciencia en 2020. Aunque eso le ha pasado factura en alguna ocasión.

El británico ha concedido una entrevista ES en la que ha hablado distendidamente sobre muchos temas, y en especial sobre las consecuencias que le trajo este tipo de títulos. En su charla con el medio confiesa no haber tenido nunca problemas con su imagen corporal, sin embargo, sí que ha sentido la presión de perder peso para algunos determinados proyectos.

"He probado básicamente todas las dietas relámpago que se te ocurran, excepto la de consistencia", confiesa, justo antes de contar una de las más extremas que ha experimentado: "Una vez comí nada más que patatas durante dos semanas, a modo de desintoxicación. Solo patatas hervidas y sal rosa del Himalaya. Aparentemente, es como una limpieza... Definitivamente, pierdes peso", continuaba.

Con cierto punto humorístico, dijo que también preguntó si había alguna dieta que incluyera tablas de embutidos y quesos, aunque al tener el requisito de no poder probar la cerveza, no la quiso. Aun así, no parece tenerle miedo; de hecho, a lo que sí teme fue otro de los temas a tratar en la entrevista.

Hablando de su nueva colaboración con Dior —es la imagen de la marca—, admite que lo que más le gusta de ello son las oportunidades que le ha brindado. En el último anuncio de la firma, tuvo que enfrentarse a uno de sus mayores miedos, que es bailar en público: "Pensé que había roto mi maldición cuando hice esa escena. Pero luego fui unas semanas más tarde a una fiesta pensando que era como Billy Elliot y, tan pronto como di un paso en la pista de baile, tuve uno de los ataques de pánico más grandes de mi vida".

Pero no es una sorpresa que Pattinson le tenga miedo, pues ya ha dicho en alguna que otra ocasión que no se siente nada cómodo con el hecho de ser el centro de todas las miradas. Algo de lo más desafortunado para un actor que también trabaja en moda y que, desde 2022, interpreta a uno de los superhéroes más famosos de todos los tiempos: Batman.

Sus propósitos para 2023

Dejando a un lado sus miedos y dietas imposibles, Pattinson también admite que tiene dos propósitos para este nuevo año. Uno es probar al fin la consistencia, mientras que el otro tiene mucho más que ver con algo más accesible: adoptar un perro.

"Pasé tantas horas mirando fotos de diferentes perros, quiero decir, literalmente durante meses y meses; así que si no obtengo uno, será una pérdida de tiempo colosal", desvela también al medio. Por si quedaba alguna duda, también especifica que prefiere "variedades desaliñadas y enanas" a la hora de elegir a su nuevo amigo de cuatro patas.