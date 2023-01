‘The Last of Us’ T1 E2: hora del estreno y sinopsis del episodio 2

Desde las 3 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, de este 23 de enero, puede verse a través de HBO y HBO Max el segundo episodio de la popular serie televisiva The Last of Us.

Así será la tónica general de todos y cada uno de los 9 episodios que forman parte de la primera temporada de la adaptación para la televisión del videojuego creado por Naughty Dog en exclusiva para PlayStation.

Cada lunes a las 3 de la mañana viviremos un nuevo estreno en España de cada capítulo que adapta la primera entrega del videojuego The Last of Us así como la primera expansión del mismo The Last of Us Left Behind.

"Cuando una pandemia global destruye la civilización, un superviviente se hace cargo de una chica de 14 años que podría ser la última esperanza de la humanidad" se puede leer en la sinopsis oficial del capítulo 2 de la temporada 1.

Adaptar un videojuego a una ficción en la pequeña pantalla, o en las plataformas de streaming, es un reto muy difícil de superar. Pero las expectativas en este nuevo proyecto de HBO Max eran especialmente altas teniendo en cuenta que se trata de un videojuego hiperrealista, probablemente uno de los más logrados en los últimos años.

Leaving the QZ.



A new episode of #TheLastOfUs premieres tonight at 9PM on @HBOMax. pic.twitter.com/CTZ9r65AeL — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 22, 2023

Una gigantesca experiencia gamer que ahora cobra vida en la pequeña pantalla y que tiene gigantescas similitudes gracias al trabajo de Neil Druckmann y Craig Mazin (Chernobyl) pero que también tiene importantes diferencias (algunas hasta polémicas).

A juzgar por lo que cuenta la sinopsis, parece que el viaje de Joel y Ellie por un Estados Unidos devastado por el hongo Cordyceps está a punto de empezar. Su destino, la salvación del ser humano gracias a los luciérnagas.

The Last of Us se ha convertido, desde el estreno de su primer episodio, en uno de los grandes bombazos del entretenimiento en 2023. Un hecho que puede que haya sorprendido a los seriéfilos ocasionales pero que no ha hecho más que confirmar el potencial del universo de una de las sagas más importantes de la historia de los videojuegos.