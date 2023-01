Los fans de ‘The Batman’ se enfadan con los Premios Oscar 2023: “Es un insulto”

Sin duda, las nominaciones de los Premios Oscar 2023 han dejado auténticas sorpresas. Con Todo a la vez en todas partes liderando el número de candidaturas, los miembros de la Academia también han demostrado no dejar de lado los blockbusters acordándose de Avatar: El Sentido del Agua, Black Panther: Wakanda Forever y The Batman, entre otros. Aunque los fans de esta última no estén nada de acuerdo con lo que ha recibido.

Como era de esperar, el anuncio de los títulos nominados propició todo tipo de comentarios en redes sociales; y en el caso de la película de DC fueron muy específicos. Obviamente, no se quejaron de las que obtuvo —mejores efectos visuales, mejor sonido y mejor maquillaje y peluquería algo que no ha extrañado a nadie—, pero sí que dejaron claro que querían alguna más.

Y no, ahí no se incluye la categoría de mejor película —aunque seguro que algún fan devoto no tendría problema en verla en la lista entre Almas en pena de Inisherin y Los Fabelman—, sino otras dos que los espectadores y seguidores de los premios sí que echaron de menos. Sus comentarios hablan por sí solos:

Que The Batman no esté nominada a Mejor Fotografía en los Oscars…🦇🏆



Es un insulto. Se dice y no pasa nada. pic.twitter.com/13LH1xUeX6 — Geek Room | Joaquin #TheBatman (@GeekRoomArg) January 25, 2023

I’m sorry but The Batman deserved a nomination for Best Cinematography and Best Score as well pic.twitter.com/ZfaDFFw4Rq — sabrina 🦇 (@nightwaynes) January 24, 2023

WHAT DO YOU MEAN THE BATMAN WASN’T NOMINATED FOR BEST CINEMATOGRAPHY pic.twitter.com/zfQLEpGZxE — Alex🦇 (@AlexBatEmoji) January 24, 2023

the batman not nominated for cinematography is a crime pic.twitter.com/OWeg5234o1 — giulia (@waynekowski) January 24, 2023

"Es un insulto" o "es un crimen" son solo algunas de las frases que los fans del superhéroe y de este reboot han expresado en Twitter, y todas en referencia a no haber considerado a la película de Matt Reeves en las categorías de Mejor fotografía y Mejor banda sonora. Sin duda, dos categorías que puede no haber recibido, pero cuyo resultado sí es evidente viendo la película.

Muchos de los que vieron la cinta en marzo de 2022, además de elogiar la actuación de Robert Pattinson como el nuevo Bruce Wayne, se fijaron en lo cuidado que está cada plano y en el toque que le da su banda sonora. De hecho, las redes se llenaron de imágenes y vídeos de la película —oficiales y no oficiales— que incluían alguna escena o plano que destacaba estos aspectos.

No es extraño ver que muchos han decidido confrontar la película con Black Panther, que ha recibido una nominación a mejor actriz de reparto —para Angela Basset—, mejor canción original —por Lift me up, de Rihanna—, mejor vestuario, mejor maquillaje y peluquería y mejores efectos visuales. Sin embargo, pese a tratarse de Marvel Studios, no rivalizan demasiado.

Aun así, no son mayoría, puesto que los fans del murciélago siguen celebrando que la película se haya colado en la 95ª edición de los Premios Oscar. Gane o no, la película que promete relanzar Gotham City con todo un nuevo imaginario al respecto —ya tiene asegurada su secuela y varios spin-offs— ya ha triunfado, y sigue demostrando que el género de superhéroes puede estar a la altura de cualquier otro.

The Batman está disponible en HBO Max.