La policía acude a casa de Britney Spears tras varias llamadas de fans: “Las cosas han ido demasiado lejos”

La sobreexposición mediática a la que ha estado sometida Britney Spears desde el inicio de su carrera musical le está costando más de un disgusto. Y es que el exceso de celo de algunxs de sus fans ha provocado que la policía irrumpiera en la casa de la Princesa del Pop.

Todo sucedió el pasado miércoles cuando la cantante recibió la 'visita' de un coche patrulla intentando confirmar que su estado de salud era bueno y que su vida no peligraba en ningún momento. Los agentes de la ley habían recibido varias llamadas de fans de la intérprete estadounidense alertando de que su situación podía ser problemática.

Una situación que no le ha sentado nada bien a la cantante quien acudió a su perfil oficial en Twitter para pedir calma y exigir que se respete su vida privada: "Como todo el mundo sabe, la policía fue llamada para que acudiera a mi casa basándose en algunas bromas telefónicas. Amo y adoro a mis fans pero esta vez las cosas han ido demasiado lejos y mi privacidad ha sido invadida. La policía nunca entró en mi casa y cuando ellos vinieron a mi puerta se dieron cuenta rápidamente de que no había ningún problema y se marcharon inmediatamente" empieza posteando Britney Spears.

"Esto me ha hecho de nuevo sentirme empujada y acosada una vez que el indicente se convirtió en noticia y ser retratada de nuevo en una mala e injusta condición por los medios de comunicación. Durante este tiempo en mi vida, siempre he esperado que el público y mis fans, a quienes aprecio y me importan muchísimo, respetaran mi privacidad en el futuro. Todo el amor, B" concluía la artista.

El propio miércoles, el sargento Jason Karol de la oficina del sheriff del condado de Ventura envió un comunicado a la CNN para difundir la información de que "hemos recibido algunas llamadas de seguidores preocupados por si la vida de Britney Spears corría peligro. Agentes del condado realizaron la comprobación por precaución y se determinó que ella estaba a salvo y no corría peligro".

Un episodio anecdótico pero que no ha sentado nada bien a Britney que en los últimos años consiguió terminar con la tutela que su padre ejercía sobre ella después de años sin poder vivir su propia vida. Y ahora que lo ha logrado no le han llegado las mejores noticias ya que pese a su vida en pareja con Sam Asghari, sus hijos se marcharon junto a su padre Kevin Federline.