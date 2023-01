¿Cuántos capítulos tendrá ‘The Last of Us’? HBO confirma la segunda temporada de la serie

"El viaje continúa. The Last of Us regresará para otra temporada en HBO Max". Con este anuncio la plataforma de reproducción de cine y series en streaming confirmaba, por si había alguna duda, el gigantesco éxito que ha obtenido la adaptación televisiva del videojuego creado por Naughty Dog para PlayStation.

La implicación de Neil Druckmann, creador de la historia original, junto a Craig Mazin (Chernobyl) y la implicación de PlayStation Productions y HBO para crear una serie a la altura del juego ha sido fundamental en las cifras de los primeros episodios de la serie. Tanto es así que ha sido el mayor estreno desde Juego de Tronos superando los datos de La casa del Dragón.

Cada lunes a las 3am en nuestro país, una hora menos en las Islas Canarias, millones de seguidores españoles se conectan para disfrutar de un nuevo capítulo de The Last of Us. Igual sucede en todo el mundo donde la adaptación está causando sensación. Y ya se habla incluso de que el recién estrenado tercer episodio pueda ser uno de los mejores del 2023. Y aún estamos en enero.

El caso es que aún falta mucho por ver en el viaje de Joel y Ellie hacia el Oeste en busca de los Luciérnagas. Todo en busca de una posible salvación para el ser humano que casi ha sido aniquilado por el hongo Cordyceps. Todo ello lo veremos en los seis restantes episodios que aún faltan por verse de esta primera tanda.

En total, la primera temporada de The Last of Us contará con 9 episodios cuya duración oscila entre los 45 y los 80 minutos. A ello habrá que sumar una segunda temporada que, probablemente, vería la luz en 2024 y que se ajustaría a los acontecimientos que vivimos y jugamos en The Last of Us Parte II.

Todo ello sin tener en cuenta que el guión y los capitulos de la serie de HBO podrían seguir introduciendo nuevos detalles y modificaciones que conviertan a la producción en un producto con identidad propia más allá del título de consolas.

Son muchas las historias, los personajes, las tramas en las que el videojuego no entraba en detalle y que podrían tener su espacio en televisión. El ejemplo más reciente lo hemos tenido en los personajes de Bill y Frank que han causado sensación en el tercero de los 9 episodios que veremos de The Last of Us en su primera campaña.