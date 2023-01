¡Felicidades Phil Collins!

Un 30 de enero como hoy, pero de 1951, llegaba al mundo en Hounslow (Middlesex, Inglaterra) un niño llamado Philip David Charles Collins, conocido por su nombre artístico Phil Collins, uno de los cantantes y compositores más exitosos a nivel mundial.

Collins es considerado uno de los tres artistas pop, junto con Paul McCartney y Michael Jackson, que han vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo tanto en su carrera en solitario como formando parte de una banda. Contando su trabajo con Genesis, sus contribuciones con otros artistas, y su exitosa carrera en solitario, Collins obtuvo más de cuarenta éxitos que encabezaron la lista del Billboard Hot 100 durante la década de 1980. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock, como miembro de Genesis, en 2010.

Después de haber protagonizado algunos momentos sobresalientes durante las décadas de los setenta, ochenta y noventa, Phil Collins sigue siendo uno de los nombres fundamentales y distinguidos de la música popular de nuestro tiempo.

Por todo ello y porque además hoy sopla 72 velas, queremos felicitarle y lo hacemos repasando su larga trayectoria a través de únicamente cinco grandes canciones.

Invisible Touch (1986)

Es la canción de apertura del álbum del mismo nombre, perteneciente al grupo británico Genesis. También fue el primero de cinco sencillos que produjo este álbum. Se trata de una pegadiza canción pop que tiene un sonido muy similar al material de Phil Collins en su carrera como solista durante esa época (después de dejar Genesis en los 90, Collins la seguía interpretando en sus conciertos).

Genesis - Invisible Touch (Official Music Video)

Another Day in Paradise (1989)

Una vez superada la marcha de Peter Gabriel, Collins se hizo con firmeza con las riendas de Genesis. Con la banda ya asentada, el británico incluso se animó a desarrollar paralelamente una carrera como solista, la cual en los años ochenta fue sencillamente espectacular en lo que a éxito de ventas se refiere.

Another Day in Paradise fue lanzada como el primer sencillo de su álbum número uno ... But Seriously. Collins canta la canción desde una perspectiva en tercera persona, mientras observa a un hombre que cruza la calle para ignorar a una mujer sin hogar, e implora a los oyentes que no hagan la vista gorda ante las personas sin hogar y se convirtió en el séptimo (y hasta la fecha, último) sencillo que alcanzó el primer puesto en las listas de los Estados Unidos.

Phil Collins - Another Day In Paradise (Official Music Video)

In the Air Tonight (1981)

Se trata del sencillo debut del álbum debut de estudio como solista del cantautor británico, Face Value , lanzado en 1981. Es una mezcla de pop rock, y fue comercialmente exitoso. La letra del tema hace referencia a la traumática separación entre el músico y su primera esposa en 1979.

Phil Collins - In The Air Tonight (Official Music Video)

You Can't Hurry Love (1982)

Después de un primer álbum como solista plagado de canciones bastante tristes por el divorcio con su mujer, en este segundo disco, aun siguiendo la línea en algunos temas, nos sorprendió con canciones alegres como ésta. Se trata de una canción de 1966 originalmente grabada por The Supremes.

Phil Collins - You Can't Hurry Love (Official Music Video)

You'll Be in My Heart (1999)

Phil Collins - You'll Be In My Heart

Inicialmete, Phil escribió la canción de cuna para su hija, pero terminó presentándola para la película animada de Disney, Tarzán. El tema fue tan exitoso que pasó diecinueve semanas consecutivas en el primer puesto de la lista Adult Contemporary con ella ganó el Globo de Oro a la Mejor canción original y el Oscar a la Mejor canción original.