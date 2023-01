Ana Mena lanza un mensaje a través de Instagram Stories: 'Me he pillao x ti' llegará muy pronto

A finales de abril de 2022, cuando Ana Mena dio comienzo a una gira de conciertos con la que a lo largo de casi seis meses recorrió más de medio centenar de localidades entre España e Italia, la cantante incluyó dentro de su setlist no solo algunos de los grandes éxitos de su carrera, sino también dos canciones inéditas.

La más conocida hasta la fecha es Las 12. La colaboración con Belinda llegaba hasta nuestras manos en su versión de estudio el 17 de junio de 2022 y desde entonces se convirtió en una de las canciones indiscutibles del verano y del año, acumulando a día de hoy 64 millones de escuchas en Spotify, sonando a nivel nacional en todas las discotecas.

'Me he pillao x ti'

Sin embargo, entre su repertorio también se encontraba Me he pillao x ti. Un tema que también formará parte de su segundo álbum que recoge una historia personal de la cantante: en el primer verano pandémico, libre de conciertos y bolos, Ana Mena pasaba unos días en la costa italiana en casa de unos amigos cuando se pilló de un chico que no le hacía caso porque tenía novia. Un año después llegaba a sus oídos la noticia de que esta pareja ya no estaba junta y la de Estepona decidía meterse en el estudio a componer, imaginando un desenlace feliz para esta historia de amor que nunca llegó a hacerse realidad.

Con el paso de los meses, además, Ana Mena siguió trabajando en la producción de su disco y empezó a lanzar pistas sobre que este sería su siguiente single. Pero hubo un cambio de planes. Apareció Un clásico, el pulso errático y los capullos galácticos y finalmente esta sería la canción elegida para dar comienzo a una nueva era musical que tendrá su guinda del pastel con el lanzamiento del disco y su presentación en la Sala Razzmatazz de Barcelona el próximo 21 de abril.

En cualquier caso, Ana Mena no ha dejado de apostar por Me he pillao x ti, y en las últimas horas utilizaba su cuenta de Instagram para publicar en sus stories un nuevo fragmento de la canción, donde podemos escuchar un cambio en la producción respecto a lo que ya habíamos visto hace unos meses. Además, junto al vídeo la cantante publicaba la palabra "SOON (Pronto)", dando a entender que falta muy poco para que esta auténtica balada entre a formar parte de nuestras vidas.

A falta de un anuncio oficial y una fecha que marcar en los calendarios solo nos queda esperar y seguir reproduciendo Un clásico, que hace días que superó el millón de escuchas tanto en Spotify como en Youtube. Lo que parece claro es que nos queda Ana Mena para rato, y nosotros encantados.