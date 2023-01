Muere a los 45 años la actriz Annie Wersching, Tess en el videojuego 'The Last of Us'

La actriz estadounidense Annie Wersching, conocida por darle vida al popular personaje conocido como Tess Servopolous del videojuego The Last of Us, ha muerto a los 45 años a causa de un cáncer que le fue diagnosticado en el año 2020, tal y como ha hecho público Neil Druckham, amigo de la intérprete y uno de los responsables de Naughty Dog, compañía creadora del popular juego.

La actriz, que se hizo muy conocida hace una década por trabajar en la telenovela Hospital General y en la serie 24, encarnó en 2015 a Lilly Salvatore en Crónicas vampíricas y entre 2017 y 2019 a Leslie Dean en Runaways del universo Marvel. Sin embargo, aunque muchos de los fans del videojuego la esperaban, no ha aparecido en la recién estrenada producción de HBO The Last Uf Us, basada en el mítico juego.

Annie ha sido definida por sus seres queridos como una persona reservada y amante de su intimidad, algo que la mantuvo siempre alejada del foco mediático. "Quería proteger a sus hijos. Quería mejorar para poder seguir trabajando. Y honestamente, ella realmente no quería hablar de eso. Quería vivir su vida, en sus términos y estar con su familia", han detallado desde su círculo más cercano en referencia al hecho de que la intérprete se aislase un poco del mundo en el momento en el que le fue diagnosticada la grave enfermedad que ha acabado por quitarle la vida.

Sus amigos han creado un crowdfunding

Annie Wersching estaba casada y tenía tres hijos de entre 6 y 12 años llamados Freddie Ozzie y Archie, tres jovencitos a quienes sus seres queridos han decidido abrirles un crowdfunding con la intención de recaudar 250.000 dólares que garanticen la cobertura de los gastos del funeral y que, al menos durante un tiempo, el marido de Wersching pueda dedicarse por completo a cuidar de ellos.

"Annie vivía para su familia. Amaba su trabajo y apreciaba a sus amigos, pero Steve y los niños eran todo para ella. Este Go Fund Me es para ellos. Es para que Steve pueda tener tiempo para llorar sin la presión de tener que trabajar. Para que pueda ser el papá de Freddie (12), Ozzie (9) y Archie (4) mientras navegan por el futuro sin su mamá, sin la dulce Annie", ha escrito la actriz Ever Carradine, amiga de Annie y responsable del crowdfunding para animar a los allegados de la intérprete y su familia a hacer sus donaciones.

Por el momento Carradine ha logrado que, en solo 14 horas, el crowdfunding para la familia de Wersching alcance ya los 137.000 dólares, más de la mitad del objetivo que se había fijado, gracias a las donaciones de hasta 2.300 amigos, seguidores y fans.