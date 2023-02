Lo vivido anoche en el Benidorm Fest 2023 fue una auténtica locura. España, por fin, tiene nombre y apellidos para representar a España en el Festival de Eurovisión: Blanca Paloma. La alicantina fue la responsable de revolucionar al público al ritmo de EaEa y se convirtió en la estrella indudable de la noche.

Además de los ocho finalistas y de la sorprendente actuación de Mónica Naranjo, hubieron dos artistas más que se subieron al escenario y, aunque a muchos les hubiese gustado que fuesen también candidatos para Eurovisión, lo cierto es que eso, de momento, no va a ser posible. Ellos fueron Manuel Carrasco y Ana Mena.

La malagueña no para de un lado a otro. Está centrada en lo que será su nuevo álbum y, aún así, ha sacado un hueco en su agenda y se ha plantado en la final del Benidorm Fest para sorprendernos, ¡y vaya si lo ha hecho!

La experiencia que tiene en los shows no es nada sorprendente. Ya lo vimos en LOS40 Music Awards 2022 en los que se subió al escenario e hizo una interpretación que fue una auténtica locura y manteniendo su esencia, lo ha vuelto a hacer.

La artista ha empezado cantando su nueva canción, Un clásico, un tema que ha interpretado desde lo más alto de las gradas. Pero la cosa no ha quedado ahí y después de bajarse de las gradas, ha continuado cantando Las 12, un exitazo con el que conseguía poner al público de pie.

El contratiempo que vivió Ana Mena

La puesta en escena nos dejó a todos con la boca abierta. Sin embargo, Ana Mena ha acudido a las redes sociales para explicar el "pequeño gran detalle" que no vimos de su actuación.

"Teníamos preparado una cosa muy chula que no ha podido pasar en el escenario por culpa de un motor. Teníamos un columpio como de nube, precioso, que se subía un metro y medio. Pero claro, yo estaba viendo que algo no iba", empezaba explicando que tuvo que improvisar y darse la vuelta en el último momento.

Un columpio en el que "yo me subía y el plano era brutal. Espectacular", añadía mientras sus amigos decían que no se había notado porque era "una máquina". "Sabéis que me gusta preparar cosas especiales", decía Ana, desvelando que pretende usarlo en otra ocasión aunque le daba pena que no hubiese sido en esta. Asimismo, Ana ha aprovechado para darle la enhorabuena a Blanca Paloma por su triunfazo.