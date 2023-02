Quién es el cantante que está detrás de la cabecera 'La Promesa', la serie que arrasa en TVE

¿Eres de los que está enganchada o enganchado a la nueva serie de TVE, La Promesa? Sí es así seguramente te hayas preguntado quién está detrás de esa canción que se te mete en la cabeza y que no puede parar de tararear.

La respuesta probablemente te sorprenda y es que el artista que está detrás de la cabecera La Promesa es Gonzalo Hermida, el participante de la primera edición del Benidorm Fest que pretendió conquistar al jurado y al público con su versión Quién lo diría.

Gonzalo Hermida cantando y tocando el piano. / RTVE Comunicación

El joven artista ha compuesto esta canción de manera exclusiva para la ficción de las tardes de La 1 de TVE, la cual se estrenó el pasado 10 de enero. De hecho, en la presentación a los medios de esta nueva ficción, el joven dio a conocer que su carrera profesional continuaba de la mano de RTVE.

Sus inicios

Para los más despistados se estarán preguntando quién es realmente Gonzalo Hermida. Se trata de un joven artista que ha saltado al foco mediático al participar en el certamen musical que decidió que Chanel sería la representante de España en Eurovisión. Sin embargo, su lazo con la industria musical viene de tiempo atrás.

El gaditano probó suerte en Madrid con tan solo 20 años cuando empezó a componer para otros artistas como Sergio Dalma y Pastora Soler. Aunque en 2021 también trabajó codo con codo con Malú, Julia Medina, María Parrado y hasta Ana Guerra. ¡El listado es de lo más diverso!

También ha intentado despegar su carrera en solitario. De hecho, ha sacado varios sencillos: Intacto, Noche estrellada y Limón. Aunque el pasado mes de octubre también lanzó Que viva la vida, que se ha convertido en uno de sus hits más escuchados en las plataformas online registrando más de 200.000 reproducciones.

Pero... ¿de qué trata La Promesa?

Si todavía no has visto ningún episodio de esta nueva ficción de la cadena púbica, estás a tiempo ya que siempre surgen cosas en La Promesa, que no dejan indiferente a nadie. Pasión, venganza y muchos giros inesperados, así es esta nueva ficción que se emite de lunes a viernes a las 16:30 horas.

La trama gira en torno a cómo una mujer llega la finca tras salvar la vida al hijo de los marqueses, pero realmente nadie conocer que sus planes son otros, ya que lo que realmente busca es vengarse de la muerte de su madre y encontrar a su hermano desaparecido.