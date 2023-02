‘The Last of Us’ bate su propio récord en el episodio 4 y cambia el estreno del 5

Después de tres capítulos en los que The Last of Us ha presentado la trama principal de su historia así como a los principales personajes de la misma, la adaptación a la televisión del videojuego ha dado un giro de 180 grados a su estrategia. No sólo en su contenido sino también en el estreno de su futuro episodio. Y la fórmula parece funcionar.

Solo así se entiende que el cuarto episodio de la primera temporada de la creación de Neil Druckman y Craig Marzin para HBO haya conseguido convertir la cuarta entrega en su capítulo más visto desde su lanzamiento. En cifras sólo para Estados Unidos, más de 7,5 millones de personas vieron en directo el estreno de Por favor, no sueltes mi mano (Please hold my hand).

Un incremento de casi el 50% con respecto a la audiencia media que venía manteniendo con los 3 primeros capítulos y que le acercan a uno de los mayores estrenos de la historia televisiva: la saga Juego de Tronos original y su precuela La casa del dragón.

La línea de The Last of Us es ascendente y podría marcar un hito histórico si sigue así ya que ahora la verdadera acción ha comenzado. El viaje de Joel y Ellie aún tiene mucho que contar pero ahora es cuando el espectador se va a ver envuelto en la acción y en la supervivencia contra los infectados, los saqueadores, los luciérnagas, el ejército...

Las nuevas criaturas que están siendo infectadas y están amenazando la supervivencia de los seres humanos ya se han presentado. El hongo Cordyceps sigue colonizando el planeta mientras que todo depende de lo que suceda con los dos protagonistas de la franquicia.

¿Cuándo se estrena el episodio 5 de The Last of Us?

Si decíamos que The Last of Us se había remangado y metido en harina a nivel de trama, también ha decidido variar su estrategia a nivel de estreno. Y todo porque el fin de semana tendrá lugar el mayor evento televisivo en suelo estadounidense: la Super Bowl 2023.

Cientos de millones de espectadores estarán pendientes del mayor evento deportivo en EE UU e incluso del espectáculo musical del descanso protagonizado por Rihanna. Los tráilers de películas y series son otro de los atractivos del fin de semana. Por todo ello, The Last of Us en su episodio 1x05 pasará a estrenarse el viernes 10 de febrero en horario americano (sábado 11 de febrero a las 3am como suele ser habitual en horario español).