Finn Wolfhard podría haber desvelado cuándo se estrenará ‘Stranger Things 5’

Stranger Things está cada vez más cerca de su desenlace, aunque cualquier fan de la serie sabrá que eso no significa que sea pronto. A una sola temporada del gran final, el cuándo acabará la ficción de los hermanos Duffer sigue siendo un absoluto misterio para los espectadores... Hasta la última entrevista de Finn Wolfhard.

El actor, que interpreta a Mike desde el primer capítulo, se ha pasado por el medio GQ para responder a algunos de los comentarios que le hacen en redes sociales. Entre ellos se incluyen dudas sobre su carrera, proyectos de futuro, preguntas sobre algunos rumores que circulan sobre él en la red —concretamente, sobre ese cameo en Miércoles que nunca realizó— y, por supuesto, nueva información de Stranger Things 5.

Aunque sabe muy bien qué puede contar y qué no —el equipo de la serie siempre trata de no revelar demasiada información para jugar con el factor sorpresa de cara al estreno—, el actor ha reflexionado sobre el paso del tiempo de un modo que podría haber revelado cuando se tiene intención de lanzar la última temporada en Netflix. Y todo gracias a un comentario que expresaba el deseo de que la pandilla original de la serie mantuviera su amistad fuera de cámaras por muchos más años.

Después de aclarar que no solo seguirán siendo amigos, sino que piensa que están unidos para siempre; el actor no ha podido evitar divagar un poco sobre la etapa de su vida que ha supuesto la serie de Netflix. "No me puedo creer que ya estemos en la 5ª temporada, creo que cuando salga, la terminaré con 22 años. Comencé a grabar ahí cuando tenía 12, es una locura", dice ante cámara.

Sin duda, un comentario que podría pasar desapercibido, de no ser porque podría contener información sobre la posible fecha de salida de la temporada. Teniendo en cuenta que ahora mismo se encuentran en una fase de producción temprana y que Wolfhard tiene 20 años, sumar dos años hasta su posible fecha de estreno no es ninguna locura.

2025 podría ser el año elegido para el estreno del desenlace, presumiblemente dividido en dos tandas de episodios como ya hicieron con la cuarta entrega. Por supuesto, no es ninguna información oficial —de hecho, parece que se deja llevar por la conversación al contarlo—, aunque encaja perfectamente con respecto al tiempo que suele pasar entre temporadas.

"Podré beber con Gaten, Caleb, Noah y el resto del elenco en el estreno de Stranger Things 5, no podría haber dicho lo mismo en el estreno de la primera temporada. Esto me deja boquiabierto", concluye, sin duda en referencia a que empezó en el proyecto con tan solo 12 años. Una década después, por fin pondrá final a tramas como el romance de Will Byers, qué pasa con Eleven y, por supuesto, el destino de la humanidad.

Stranger Things está disponible en Netflix.