Rita Ora está viviendo en este 2023 uno de los momentos más dulces no solo de su vida profesional sino también de su vida personal. Tras confirmar que había dado el "sí quiero" a su actual pareja Taika Waititi y que es una de las mujeres más felices del planeta, ahora también está celebrando su faceta como artista. Y es que la británica acaba de cumplir 10 años de carrera discográfica.

Lo ha hecho con un fiestón por todo lo alto, con motivo de la celebración de los premios Grammy 2023, al que ha invitado a lo más cercano de su círculo de amigos y conocidos que han homenajeado su música durante su primera década. Y, como no podía ser de otra forma, la intérprete también ha dejado salir su lado más sensual con una sesión fotográfica en la que ha dejado ver que está estupenda a sus 32 años de edad.

"No puedo creer que haya estado haciendo esto durante 10 años ya 🥺❤️ ¡Tuve la mejor noche celebrando una década haciendo música Y mi nuevo single You Only Love Me! Me sentí tan especial y no puedo esperar a la nueva era 💫 #RO3 está llegando bebé!! ¿Quién está escuchando mi nuevo single hoy? Gracias @costabrazil por hacerlo hermoso y @limitlessx por ser los anfitriones 🖤" escribió en su publicación en Instagram.

Ha pasado más de una década desde que Rita Ora deslumbró a todo el mundo con su primera producción musical. Desde entonces su discografía ha sido una montaña rusa con múltiples éxitos y algunos intentos menos sonados. Ya fuera con sus canciones en solitario o en colaboración con otros artistas, la británica ha estado presente en las listas de éxitos y en este 2023 no quiere hacer una excepción.

You only love me es la tarjeta de presentación de su nueva aventura musical. 11 años después de su debut y 5 después de su segundo trabajo, parece que por fin recibiremos RO3, nombre provisional con el que se conoce su nuevo disco de estudio.

Es el primer material nuevo de Rita Ora desde que dejó el sello Atlantic con quien lanzó su segundo CD Phoenix y firmó con BMG, donde posee sus propios másters. Será su tercera discográfica ya que su debut vio la luz bajo el sello Columbia/Roc Nation.