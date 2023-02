¡Confirmado! Aidan y Carrie volverán a estar juntos en la segunda temporada de 'And Just Like That'

El regreso de Aidan a la vida de Carrie Bradshaw en la segunda temporada de And Just Like That, la secuela de la mítica serie estadounidense Sexo en Nueva York ya estaba confirmado por parte de la productora desde hace varias semanas. Sin embargo, aunque, nos lo olíamos, nadie había asegurado, hasta ahora, que el personaje de Jhon Corbett y el de Sarah Jessica Parker se diesen una segunda oportunidad y volviesen a verse involucrados en una relación romántica...

Pero ya no nos queda ni la más mínima duda. Y es que, al mismo tiempo que salían a la luz varias fotos del rodaje en las que se puede ver a los dos actores de And Just Like That besándose frente a la puerta del piso de soltera de Carie Bradshaw, la propia Sarah Jessica Parker ha compartido en sus redes sociales varias imágenes en las que se puede ver a su personaje más icónico y al que fue su exnovio de juventud fundiéndose en un apasionado beso en medio de una de las avenidas de Nueva York.

Fotografía del rodaje de la temporada 2 de 'And Just Like That'. / Getty Images

"Esto no es un simulacro", ha escrito la popular actriz junto a las fotografías en las que se puede ver a quienes ya habían sido una de las parejas más queridas de la ficción romántica abrazándose y besándose en plena calle.

Carrie en su era 'Bennifer'

El hecho de que las vidas de Aidan Shaw y Carrie Bradshaw se vuelvan a juntar tantos años después de que la columnista le fuese infiel para acabar casándose con Mr Big está haciendo las delicias de los fans de Sexo en Nueva York y de su secuela. Pues, aunque en la serie original la protagonista de Sex and the City acabase con otro hombre, el fandom siempre ha estado deseoso de que el hombre que le pidió matrimonio y con quien ella no quiso comprometerse volviese a su vida.

Fotografía del rodaje de 'And Just Like That'. / Getty Images

Pues, aunque recientemente quienes han revisitado la serie han calificado a Aidan como un hombre egocéntrico o un lobo con piel de cordero, la realidad es que durante los años en los que se emitió por televisión Sexo en Nueva York fueron muchos los seguidores de la serie que deseaban que la protagonista se decantase por este hombre con unos ideales totalmente contrarios a los de Mr Big, un tiburón de Wall Street con miedo al compromiso.

De hecho, muchos de ellos siguen deseosos de que la relación entre Aidan y Carrie prospere. Prueba de ello son los centenarios de comentarios que estos han dejado en la publicación de la actriz en Instagram en los que, con mucha emoción, los fans comparan la nueva era de la protagonista de And Just Like That con la etapa de felicidad y amor que están viviendo Jennifer López y su recién estrenado marido y a la vez exnovio Ben Affleck.

Pero ¿estará su nueva historia de amor a la altura de J.Lo y Ben? ¡Eso es lo que todavía está por ver!