The Beatles, David Bowie, las Spice Girls y más en la 'playlist' de Carlos III y Camilla para su coronación

Quedan tres meses para que se produzca la coronación oficial del rey Carlos III de Inglaterra y la reina consorte Camilla Parker-Bowles. La celebración, que durará tres días, tendrá lugar desde el sábado 6 hasta el lunes 8 de mayo de 2023, e incluirá un concierto abierto al público en el castillo de Windsor.

El sábado 6 tendrá lugar la coronación en la Abadía de Westminster, la procesión del monarca y los saludos reales desde el Palacio de Buckingham. El domingo 7 de mayo se celebrará un concierto en el castillo de Windsor y el acto del Gran Almuerzo de la Coronación. El último día, el lunes 8, estará dedicado a las acciones de programas de voluntariado.

Un evento histórico del que ya se empiezan a conocer algunos detalles. Los Windsor han lanzado una página web oficial en la que se informa sobre las diversas actividades que tendrán lugar esos días y donde, además, invitan a sus seguidores a su escuchar la playlist elegida por el Rey y la reina consorte para amenizar la ocasión.

La lista de reproducción ha sido creada por el Departamento de Digital, Medios Culturales y Deportes bajo el título Coronation Celebration Playlist. La lista de 27 canciones tiene una duración de dos horas y en ella están representados los grupos y solistas más destacados de la música británica.

Diana de Gales, Carlos III, David Bowie, Roger Taylor y Brian May durante un concierto en 1985. / Dave Hogan

La lista arranca con un clásico de los Beatles, Come Together, en su versión remasterizada de 2009, y continúa Boney M. con Daddy Cool, Coldplay (A Sky Full of Star es la elegida), Let's Dance de David Bowie o Celestial de Ed Sheeran. En la lista también aparecen temas de Michael Bublé, Take That, Pet Shop Boys, Queen, Spandau Ballet, Jeff Beck, Rod Stewart, Tom Jones, The Kinks o The Who.

The Beatles - Come Together

Otro de los temas que suenan es Say You'll Be There, de las Spice Girls, uno de los grupos favoritos de los príncipes William y Harry durante su juventud. Se rumorea que las Spice Girls podrían reunirse para una actuación especial en la coronación del rey Carlos III. Si esto finalmente se produce, será la primera vez que las cinco cantantes, incluida Victoria Beckham, aparecerán juntas en el escenario desde la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de 2012.

Carlos III y el Príncipe Harry con las Spice Girls en el concierto que dieron en Sudáfrica en 1997. / Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images

Completan la lista artistas tan variados como Ellie Goulding, Emeli Sandé, Harry Styles, Madness y Sam Ryder, el representante que el pasado año logró un segundo lugar en Eurovisión por el Reino Unido con su tema Spaceman.

Según señala BBC News, una versión anterior de la lista de reproducción incluía una canción de Dizzee Rascal, pero se eliminó rápidamente debido a la condena al artista por agredir a su expareja en 2022. La lista de reproducción termina con la canción King de Years & Years, muy apropiada para la ocasión.

Son muchos los que se han mostrado sorprendidos de que no se haya incluido ninguna canción de Elton John, quien siempre ha sido un artista muy cercano a la Casa Real británica, y que mantuvo una estrecha relación con la princesa de Gales y con Isabel II. Además, el compositor ha participado ya en varios actos organizados por los Windsor.