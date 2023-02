Carlos Montero: “Hay otras series que hago con más afán de incomodar, pero esta la he hecho desde otro lado”

A Carlos Montero tiene mucho que agradecerle la ficción española, aunque mucho más sus espectadores. El creador de series como Física o Química o Élite sabe dar con la tecla indicada cuando se trata de hablar de romances en la pequeña pantalla, y ahora vuelve a probar suerte con Todas las veces que nos enamoramos.

En este último proyecto —que sale en Netflix el mismo día de San Valentín— cuenta la historia de Irene y Julio, dos jóvenes universitarios que comparten pasión por el cine… Y por ellos mismos. Eso sí, el paso del tiempo jugará un papel clave en su romance, sobre todo porque lo cuenta a través del paso de los años.

Gracias a esta serie hemos podido hablar de él sobre el proyecto, su futuro, e incluso algún secreto de Élite que se ha resistido a contarnos. Aun así, como cada conversación con él, ha sido de lo más generoso con sus respuestas:

LOS40: Estudiantes en Madrid de Comunicación Audiovisual… ¿Hasta qué punto es para ti esta serie autobiográfica, sobre todo con respecto a tu carrera?

Carlos Montero: Bueno, bastante, la verdad. Yo compartí piso muchos años con gente que estudiaba conmigo, entonces sí, ahí me siento muy reconocido. Yo llegué a Madrid en los 90, 14 años antes que lo que enseña la serie, pero me parece mucho.

Una de las secuencias de fiestas de pijama de la serie. / Netflix

LOS40: ¿Y en lo personal?

C.M.: Ahí también, yo no viví la historia de amor que tienen Irene y Julio, por eso la escribo, porque me hubiera gustado, pero yo me parezco mucho a Irene, con esa cosa vocacional, insegura… También tengo mucho de Da (el personaje de Carlos González), aunque lo he escrito mucho más listo de lo que yo era, porque yo soy así de listo ahora, antes me creía así de listo pero para nada. Era mucho más ingenuo.

LOS40: ¿Has desglosado anécdotas tuyas en los personajes?

C.M.: Sí, no de una manera literal, nada de lo que pasa en la serie me pasó exactamente a mí; pero sí, esas reuniones en casa, sacar los colchones para ver pelis en casa, todo eso es muy de verdad. Se va a reconocer mucha gente en eso, todos los que han compartido piso se van a sentir identificados.

LOS40: ¿Has pensado ya cuántas temporadas debería tener para contar bien la historia?

C.M.: No sé, ojalá que haya una más porque queda muy abierta, me lo he pasado tan bien haciéndola que yo estaría muy bien haciendo más, pero no voy a decir un número, no vaya a ser… (risas)

LOS40: La serie empieza por el final. ¿ Tienes pensado todo lo que pasará en el futuro de la trama?

C.M.: Que va, tengo unas líneas generales, pero los guionistas no tienen claro las siguientes temporadas. ni los de Perdidos, los pobrecitos, así de mal lo pasaron. No te da tiempo a pensar.

LOS40: Cuando los protagonistas enseñan su vida en 2021, hay un elemento muy concreto que parece marcar su vida: las redes sociales. ¿Crees que es el patrón que rige nuestra sociedad actualmente?

C.M.: Bueno, es una de ellas. Sobre todo que me imaginaba a mi yo del pasado, y si me hubieran dicho que una cosa como Twitter nos iba a marcar tanto, me hubiera hecho mucha gracia, no hubiera entendido nada. Ahora estamos muy esclavizados con las redes, con el qué dirán, y yo soy el primero que está todo el día metido en ellas… A mi yo del pasado le dices que voy a perder cuatro o cinco horas al día con un teléfono móvil y hubiera flipado.

La grabación de una de las secuencias de Georgina y Franco. / Netflix

LOS40: ¿Qué reacciones esperas de esta serie? Aunque no sea tan controvertida como Élite, sí que hay una trama histórica muy reciente que podría generar cierto debate sobre su inclusión.

C.M.: Jo, ojalá que no, yo no la he hecho para que sea polémica. Pero entiendo, el riesgo está ahí; yo lo he tratado con todo el cariño y respeto del mundo para que eso no marque la conversación. ¿Que se hable de ello? Es lógico, sí, pero ojalá no. Hay otras series que las hago un poco con más afán de incomodar, en el sentido de que dé de qué hablar, que la gente se posicione, polarizar… Pero justo esta la he hecho desde otro lado, para que la gente se siente con una sonrisa y ya está. Pero ojalá eso no tiña la conversación.

LOS40: Viendo esta primera temporada, parece que has querido huir un poco de esa sonrisa también e ir un poco al contrario de las comedias románticas convencionales.

C.M.: Sí, es verdad, porque esas ya están hechas y estamos en otro momento. De hecho, por eso que pasa en el primer capítulo yo no huyo del drama ni de la tragedia, porque forma parte de la vida, y las historias de amor no se cocinan ni se crean en un espacio neutral. Nos enamoramos en la vida, entonces yo quería que eso estuviera en la serie. Que la vida interrumpe en el amor y tienes que lidiar con eso.

LOS40: Y hablando de Élite, ¿qué tiene de diferente con esta serie?

C.M.: Mucho, el tono es otro. Aquí estoy en una comedia romántica realista con tonos dramáticos, Élite está mucho más idealizada, es más drama desatado con thriller, aquí no hay thriller, cambia mucho. Yo siempre digo que tengo la suerte de que Élite la sigo haciendo, entonces no necesito hacerla fuera de ella. Me apetecía mucho tocar este palo de la comedia romántica amable en la que sobre todo hay bondad en los personajes. También hay oscuridad y sus cosas más feas, pero es una serie que se puede ver con una sonrisa.

LOS40: TLVQNE tiene un aura muy humilde, mientras que Élite no para de crecer, además de tener la idealización en su ADN. En la siguiente temporada, tendremos a Maribel Verdú y a Anitta. ¿No da vértigo estar ante dos proyectos tan diferentes al mismo tiempo?

C.M.: Sí, claro que da… Pero que hago, ¿me quedo en Élite para siempre? (risas) Que sí, que yo me quiero quedar en Élite para siempre, pero tengo la suerte de que tengo un equipo que funciona muy bien sin mí, aunque yo estoy por ahí supervisando, entonces tengo la suerte de poder dedicarme a otros. ¿El vértigo? Siempre está ahí. Pero aunque no tuviera Élite también habría vértigo. Yo de Élite puedo disfrutar que ya he alcanzado ese éxito brutal y no si no lo vuelvo a conseguir, sé que ya lo he tenido. Si me estoy comparando, no haría nada.

(Sobre Anitta en 'Élite') No sé de dónde habéis sacado esa información…

LOS40: ¿Qué nos puedes decir de Anitta en Élite?

C.M.: ¡No os puedo decir nada! (Se ríe) No sé de dónde habéis sacado esa información…

LOS40: Entonces, ¿no está?

C.M.: Yo no estoy ni desmintiendo ni mintiendo, ¡no me metas en este lío! (Risas)

Todas las veces que nos enamoramos ya está disponible en Netflix.