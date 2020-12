Carlos Montero (‘Élite’): “Los espectadores se van a sentir infieles por olvidarse de los antiguos personajes”

Carlos Montero es una de las mentes a las que más le debe la adolescencia española. ¿La razón? Sobre sus espaldas lleva el peso de haber creado dos de las ficciones que más han marcado a los jóvenes de nuestro país: Física o Química y Élite. Pero la cosa no se queda ahí, a finales de los noventa trabajó como guionista de la que sería la serie predecesora de las series juveniles en nuestro país: Al salir de clase.

Ahora, Carlos se ha enfrentado a un gran reto como creador: adaptar tu propio libro a una serie. Lo ha hecho con El desorden que dejas, un thriller en el que dos profesoras encarnadas por Inma Cuesta y Bárbara Lennie se enfrentan a un gran misterio que va mucho más allá de las aulas de su instituto.

Carlos nos cuenta en una entrevista para LOS40 cómo ha sido escribir desde una perspectiva más adulta: “Es verdad que he sentido cierta predicción por los adolescentes, pero nunca ha sido intencionado. Es una edad muy rica para explorar y dramáticamente me interesa. Pero es verdad que escribo personajes adultos con más facilidad incluso. Al final son de mi generación y no tengo que hacer ningún esfuerzo para entenderlos”

El creador también ha explicado que, aunque siempre hay presión a la hora de hacer una serie, no era la primera vez que adapta un libro (escribió episodios para El tiempo entre costuras): “Me apetecía adaptarme mucho porque sabía que me tenía que pelear conmigo mismo y nadie más. Eso era más manejable”.

Además, Montero asegura que gracias a esta adaptación podrá mostrar cosas que en el libro no pudo: “En esta historia, cuando escribía la novela, me di cuenta de que me quedaban más cosas que contar y me puse a ello con muchas cosas”.

Uno de los personajes que más van a dar que hablar de El desorden que dejas es el de Yago, un joven conflictivo al que da vida Arón Piper, con quien ya ha trabajado en Élite. “Había pensado en él desde el principio”, empieza contándonos Carlos sobre por qué escogió al actor para la serie. “Creía que tenía todas las cualidades que el personaje requería. Pasaba por muchos sitios en muy poco tiempo y eso era muy complicado”, continúa explicando.

Lo que le pedía a Arón en esta serie era casi imposible

Carlos confío en el joven actor desde el primer momento: “Yo lo que le pedía a Arón en esta serie era casi imposible. Él transita por muchos sitios en muy poco tiempo y eso solo lo pueden hacer los muy grandes y él lo es”.

Los nuevos fichajes de Élite

La cuarta temporada de Élite ya ha empezado su rodaje. La ficción despedía a algunos de los personajes más carismáticos del exclusivo colegio Las Encinas como Lu (Danna Paola), Carla (Ester Expósito), Nadia (Mina El Hammani) o Polo (Álvaro Rico). Eso sí, ha entrado un nuevo elenco de rostros para crear nuevas tramas encabezado por Manu Ríos, Pol Granch, Carla Díaz y Martina Cariddi.

“Estoy encantado de cómo ha quedado y lo bien que han encajado”, asegura Carlos. Además, el creador ha confesado que los espectadores se encariñarán muy pronto de estas nuevas caras:

“Claro que los van a echar de menos, pero creo que se van a enamorar enseguida de los nuevos y se van a sentir un poco infieles porque en poco tiempo se van a ir olvidando”

Cuando le preguntamos si los fans de la serie compararán a estos nuevos personajes con los que se han ido, Montero se muestra muy optimista: “Claro, y también va a haber gente que se sienta decepcionada. Todo eso va a pasar, pero tienen tanto carisma y tanta fuerza que se van a enamorar enseguida. La conversación va a cambiar y creo que empezarán a hablar de esos personajes y de esos actores. Estoy convencido de que va a pasar”.

El desorden que dejas llega a Netflix el próximo 11 de diciembre.