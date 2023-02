Eric Masip: “Si te metes a actor para ser famoso te recomiendo dedicarte a otra cosa”

Eric Masip es uno de los nombres que vas a tener que grabarte a fuego porque dará mucho que hablar en la industria cinematográfica en los próximos años. Pese a su corta carrera en el medio, se le augura un futuro marcado por el éxito. Y es que el joven en pocos años han conseguido varios cameos en proyectos nacionales de gran peso. Se dio a conocer en Veneno, la ficción que relata la vida de la queridísima Cristina Ortiz; continuó con Alba, la serie que abordó la violación de una joven – interpretada por Elena Rivera –, y en la que consiguió su primer papel protagonista y prosiguió con el fenómeno adolescente de A través de mi ventana.

Desde entonces, su nombre ha dejado de ser anónimo. Pese a que en poco tiempo ha conseguido cerca de un millón de seguidores en Instagram, Eric Masip tiene claro cuál es su objetivo en la ficción. Así nos lo ha narrado en primera persona durante la experiencia Nevalia, organizada por Ron Barceló, donde pudimos charlar, reír y hasta reflexionar sobre las cosas más sencillas de la vida.

1. ¿Qué tal por Nevalia?

Esquiando a tope. Hoy he esquiado 4 horas y media. Hacia tanto tiempo que no lo hacía que ha sido como esta cosa de reconectar y oye pues se me ha dado bien.

2. ¿Nevalia está superando tus expectativas?

Sí, 100%. Me está encantando. Yo nunca había venido a Formigal y la verdad es que el equipo de Ron Barceló es fantástico. Estoy muy a gusto aquí.

Eric Masip tomando contemplando las vistas a la nieve desde el balcón. / Productora Enserio

3. ¿Qué es lo que más te está gustando de la experiencia?

Esquiar. Aunque estar también aquí con mis coetáneos está siendo muy chulo.

Ojalá todo el mundo apoyase más a los sanitarios

4. La mayoría de tus papeles en Veneno, Alba y A través de mi ventana han tenido un mensaje social que cala hondo. ¿Es algo intencionado o buscado?

Cuando eres un actor que está empezando no te pones a elegir tanto. Es cierto que tuve mucha suerte porque me llegó el proyecto de Alba y no podía decir que no por dos motivos claros. Uno porque soy un actor que está empezando y al que le apetece mucho trabajar. Dos porque es un proyecto que ayuda de forma indirecta, como en su momento lo hizo Veneno, la cual cambió muchas vidas. Aun así, trabajar con Elena en la trama principal de Alba fue muy especial para mí. De hecho, el mensaje es muy fuerte, pero creo que tiene que estar ahí. El trabajo fue muy intenso, pero muy enriquecedor.

También hicimos Madres, una ficción que tiene muchos mensajes que sitúan en el epicentro a los sanitarios, que ahora están dándolo todo en las manifestaciones. Para mí este tema es muy importante y yo tuve la suerte de acompañarlos en su momento a algunas concentraciones y conocer bien cómo funcionaba todo por dentro... Ojalá todo el mundo apoyase más a los sanitarios.

5. ¿El éxito te ha cambiado la vida?

Si, no sé si llamarlo éxito. Yo lo llamaría poder trabajar de lo que te apasiona. Al final el éxito es muy relativo es como la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Lo guay sería que fuese el camino y no la meta porque al final lo buscas, lo encuentras.

En A través de ti los fans van a poder ver cosas muy chulas

6. ¿Puedes adelantarnos algo del estreno de la segunda película, A través de ti?

Se estrenará este 2023, pero no puedo decir cuándo. Será una película en la que se podrá ver una expansión muy chula de los personajes que ya estuvieron en la primera.

De hecho, los fans que conocen a los personajes de los libros van a poder ver otras facetas de ellos más allá de lo que se ha escrito en el libro. Para ello, se ha contado con la ayuda de la autora del libro, Ariana Godoy.

En esta segunda entrega se han ido expandiendo las tramas y se han cambiado otras para que resulten novedosas. En general, los fans van a poder ver cosas muy chulas.

7. Los libros son tres. ¿Las películas también serán tres?

La tercera está confirmada. En principio hasta donde sé yo, sí, habrá una tercera entrega.

8. Tras ver el éxito de A través de mi ventana ¿te hubiese gustado interpretar este papel u otro?

Sí, yo creo que hubiera elegido el mío. Aunque recuerdo que cuando hice el primer casting la prueba fue para interpretar a Ares, aunque para este ya era muy mayor. Por lo que encaje mejor en el otro personaje.

La verdad es que Ares también me hubiese gustado interpretarlo. Me interesa por la cabeza que tiene y las contradicciones que vive, que son similares a las de mi personaje. En definitiva, me quedaría con el mío, pero si no pudiera elegirlo escogería a Ares.

9. Los libros están dirigidos a un público adolescente. ¿Las próximas películas tendrán un público más amplio?

No sabría decirte. El público de los libros son gente joven, pero también ha habido una gran cantidad de gente mayor que lo ha leído y me ha sorprendido. A lo mejor no es tanto el target sino más bien el bulto.

Aunque los más adultos podrán disfrutar de una trama más madura que es la mía, ya solo por tema de edad puesto que mi personaje se ha sacado la carrera, comienza a tener sus historias... Por lo que podría decirse que en la segunda película hay un poco de todo para todo el mundo, algo que en la primera ya había, pero no tan evidente, al girar la trama en la historia de amor de Ares y Raquel.

Hay una tendencia de followers o followers y eso me parece horroroso

10. Siguiendo con la temática principal de la película, ¿cuál crees que son los otros mensajes que se tratan de comunicar?

No sabría decirte ahora mismo. El mensaje que más me cala, también porque yo lo he vivido en primera persona y porque lo tiene el personaje de Ares, es esa cosa impositiva familiar. No sé, si por la clase social o si por el peso que los padres ponen a veces a los hijos de todo lo que tienen que hacer con su vida: expectativas, obligaciones... En el caso de no cumplirlas lidias con una decepción que también te puede condicionar en la vida.

Entonces, diría la toxicidad un poco del que te viene detrás, que puede ser tu padre o madre, con la que tienes tú que sostener cómo hijo. Existe un contraste entre el personaje de Ares y el mío, en el que este último estaba decidido a hacer otra cosa, pero el padre de alguna manera le impuso trabajar en la empresa. Algo que a Ares no le pasa de la misma forma porque él sí deseaba formar parte del negocio, pero cómo le suceden tantas cosas en la primera película, sus padres le dejan hacer lo que quiere.

Eric Masip junto a la tabla de snow oficial de Barceló y rodeado de nieve. / Productora Enserio

Este contraste se ve fuertemente, ya que además de esto no le dejan estar con la chica que quiere y bueno, a mí me pasa lo mismo. Es más bien una cosa que tiene que ver con el miedo, sobre todo, es algo que se repite mucho entre las clases sociales. Es cierto que no estamos en 1800, pero estas cosas pasan. Para mí es lo más fuerte de la película porque de alguna manera es la condición que tienen cada uno de los personajes a la hora de amar.

11. ¿Crees que tus redes sociales han sido un buen escaparate para impulsar tu carrera?

Para impulsar mi carrera no han sido tan esenciales, aunque sí a lo mejor para impulsar mi otra faceta: la moda. Es una cosa que me gusta a mi manera porque me apasionan ciertas cosas del sector.

Creo que mis redes sociales son utilizadas más bien para la promoción y luego la otra. Yo conseguí mi primer papel protagonista con 2000 seguidores, algo que me pone muy contento. Lo que pasa que hay una tendencia de followers o followers y eso me parece horroroso. Ojalá no encontrarme nunca con esta situación porque hay gente con mucho talento y con poco follower y no tienen menos valor por eso. Y esto me molesta.

Las personas que se paren a escuchar la música con el alma tendrán muchos regalos

12. ¿De dónde te viene esa afición por la moda? ¿Cómo has compaginado esta con el mundo de la interpretación?

Sí, para mí ambas están ligadas. Pero mi pasión es mi profesión y yo pienso que si no fuera por eso no tendría la oportunidad con marcas que me gustan o me apasionan. Pero es verdad que yo no me he metido en la interpretación para esto, sino porque quiero ser actor y actuar.

No he entrado aquí para los sponsors porque si no ni tendría una cosa ni tendría la otra. Esto es lo mismo que el que se mete a actor para ser famoso... El que sea que lea esto que tenga claro que si te metes a actor con el pretexto de ser famoso te recomiendo dedicarte a otra cosa. Lo vas a pasar mal y no puede ser ese objetivo.

13. Dinos algo de ti a que las cámaras no hayan captado

Me gustan mucho las escenas o momentos emocionales porque la vida va a de eso, de intentar sentir cosas y estar vivo, y no siempre pasar por encima. La música me lleva a eso, me habla en un lenguaje muy curioso porque me da cosas muy concretas, no por las letras sino por la melodía y las composiciones. Las personas que se paren a escuchar la música con el alma tendrán muchos regalos.

14. ¿Cuál es tu género o tu artista favorito?

Me gusta mucho la música instrumental, concretamente, aquella en la que suene la guitarra, ya que para mí es uno de los instrumentos más versátiles que hay. Me lleva a tantas cosas, me mueve tanto...

En general, toda la música melódica y compuesta... Me gusta ver al señor en persona tocando la guitarra con sus manos y no un ordenador fingiendo esos sonidos. Para mí el grupo que mejor representa esto es Dire Staits. Tienen cosas increíbles y piensas constantemente: ¿Cómo es capaz de hacer eso? De hecho, tengo un amigo que cada vez que ve algo muy chulo me dice “eso tan brillante ha salido de la cabeza de alguien” y es que es verdad.