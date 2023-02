El último show en directo de Avicii, al descubierto

Los miles de espectadores que asistieron el pasado 28 de agosto de 2016 a la sesión de Avicii en Ushuaia en Ibiza no eran conscientes de que estarían en la última actuación que el DJ iba a ofrecer en su vida. Poco después de este directo anunciaría su retirada temporal de los escenarios sin que nadie pudiera imaginar que se quitaría la vida apenas un par de años después.

Por ello, el último vídeo que ha estrenado el canal oficial en Youtube de Tim Bergling es una auténtica joya. Durante casi 4 minutos podemos disfrutar de la pinchada del sueco. La energía, vitalidad y poder que transmitían todas sus canciones quedan perfectamente reflejadas en Addicted to you.

El tema, que Avicii publicó dentro del disco True (2013), seguía siendo uno de sus mayores hits y viendo la respuesta del público queda claro que era un temazo para destrozar las pistas de baile de todo el mundo. Su legado musical nos sigue reservando momentazos como el de este último concierto.

"Live version of ”Addicted To You” at Avicii’s final performance (Ibiza, 2016-08-28). In loving memory of Tim ”Avicii” Bergling (1989-2018)" ("Versión en directo de Addicted to you en la última actuación de Avicii (Ibiza, 28 de agosto de 2016. En cariñoso recuerdo de Tim 'Avicii' Bergling (1989-2018)") se puede leer en la publicación de Youtube.

Hace algo más de un año, el entorno de Avicii había hecho lo propio con la publicación de otro fragmento de esa sesión en la que además el dj se despidió de su público ("Gracias Ushuaia por estar aquí conmigo en mi último show) justo antes de pinchar Levels. El valor de este documento audiovisual es único ya que se trató de la última canción que Avicii presentó en directo en su último concierto. Dos años después el sueco fallecería trágicamente conmocionando a la industria musical mundial.

Dos momentazos espectaculares de un show brutal que sin embargo no parecía ir acorde con la vida personal del artista que poco después anunciaría su retirada de los escenarios: "Mi camino ha estado lleno de éxitos, pero no ha venido sin sus baches. Me convertí en adulto al mismo tiempo que crecía como artista, he llegado a conocerme mejor y a darme cuenta de que hay muchas cosas que quiero hacer con mi vida. Tengo grandes intereses en distintas áreas, pero tengo muy poco tiempo para explorarlas. Hace dos semanas, me tomé el tiempo de atravesar Estados Unidos en coche con mis amigos y mi equipo, para simplemente mirar, ver y pensar en las cosas de una manera nueva. Realmente me ayudó a darme cuenta de que necesitaba hacer el cambio que me había estado costando durante un tiempo".