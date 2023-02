Belén Aguilera pospone los conciertos de Valencia y Alicante como consecuencia de una laringitis

Hay noticias que los artistas nunca desearían dar a sus fans. Entre ellas, la cancelación o cambio de fecha de un show. Algo que le ha tocado vivir a Belén Aguilera en las últimas horas.

La cantante catalana, que está viviendo uno de sus mejores meses dentro de la industria musical tras haber superado los dos millones de oyentes mensuales en Spotify, conseguir sus mejores cifras de streaming para Antagonista y colgar el cartel de entradas agotadas en un final de gira mágico por recintos con el doble de capacidad que la primera parte del SUPERPOPTOUR; se ha visto obligada a posponer los dos conciertos que iban a tener lugar este fin de semana en Valencia y Alicante.

Deur Management era el encargado de ofrecer el comunicado oficial, donde explicaba que las consecuencias de esta decisión se debían a una "dolencia vocal" de la artista que la obligaban a guardar reposo en los próximos días. Inmediatamente después, con la naturalidad y la cercanía hacia sus fans que le caracterizan, Belén Aguilera publicaba en sus redes sociales su propio comunicado escrito en las notas del móvil, donde ahondaba en los motivos y nos mostraba su parte más humana y vulnerable tras haber intentado todo lo posible por hacer que los conciertos siguiesen adelante:

de verdad que no sabéis lo que me duele tenía infinitas ganas💔💔💔😭 https://t.co/yxbfj46vVM pic.twitter.com/u7yVH6KhzW — Belén Aguilera (@Belen__Aguilera) February 16, 2023

"Holi, esto son mis disculpas por tener que posponer los concis de este finde, no sabéis la rabia que me da y las ganas que tenía. Me he pegado tremendas lloreras pensando que no llegaba y por la frustración que sentía al no poder. Hay veces que la vida te enseña que no se puede con todo y que 'no pasa nada'". [...] Llevo desde el domingo/lunes con una gripe fuerte que ha desencadenado también en una laringitis que me ha quitado la voz por completo casi [...]. Estoy escribiendo esto con lagrimitas en los ojos, hay veces que me exijo muchísimo y en cierta parte siento hasta culpa de estar mala??? En fin una persona que no está bien desde luego".

gracias x los mensajes bonitos🥹 toy en cama con fiebre pero os leo y me encuentro un pelin mejor gracias d verdad y siento las molestias k haya podido ocasionar todo esto🙏🏽😣 nos vemos en nada os prometo un chow chulisimo — Belén Aguilera (@Belen__Aguilera) February 16, 2023

Se cuentan por decenas los comentarios y mensajes de apoyo que ha recibido la cantante en las últimas horas. Los conciertos, por su parte, mantienen los recintos y se celebrarán el 5 de marzo en Alicante y el 15 de abril en Valencia. Tras la oleada de mensajes positivos, nuestra chica del piano volvía a ponerse delante de la pantalla para escribir: "gracias x los mensajes bonitos estoy en cama con fiebre pero os leo y me encuentro un pelín mejor gracias d verdad y siento las molestias que haya podido ocasionar todo esto🙏🏽😣 nos vemos en nada os prometo un show chulísimo".

Estamos seguros de que falta muy poquito para que Aguilera se recupere y vuelva a ofrecer unos conciertos a la altura y con la calidad a la que nos tiene acostumbrados. Mientras tanto, podemos seguir reproduciendo COPILOTO y esperar el anuncio del primer single de su próximo EP, que por ahora no tiene fecha de lanzamiento pero llegará en el mes de junio.