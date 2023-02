Sinopsis y hora de estreno del episodio 6 de ‘The Last of Us’ en HBO

Después del impactante episodio 5 de la serie The Last of Us en HBO, los espectadores quieren más. Y desde este lunes a las 3am estará disponible para España (una hora menos en las Islas Canarias) el sexto capítulo de la adaptación del videojuego a la televisión.

Después de modificar su emisión al viernes con motivo de la Super Bowl del pasado domingo, ahora la serie vuelve a su horario habitual. Y lo hace en uno de sus puntos álgidos tras el enfrentamiento a las afueras de Kansas City con una horda de infectados liderados por un hinchado (una nueva variante de infectado en el tiempo) y con la trágica historia de Henry y Sam (no os contamos más por si aún no habéis visto TLOU 1x05).

En la sexta entrega de la primera temporada volverá un ritmo más pausado en el que las relaciones humanas y la calma tensa volverán a nuestras vidas. Eso y Tommy, el hermano de Joel que se ha convertido en un carismático líder de una nueva ciudad de supervivientes.

"Los únicos que pueden traicionarte son aquellos en quien confías" dice el tráiler de este sexto episodio. ¿Qué pasará con Joel y Ellie en su viaje hacia el Oeste en busca de los Luciérnagas para intentar encontrar la clave de la inmunidad del personaje interpretado por Bella Ramsey.

Kin es el título de The Last of Us 1x06 en el que viviremos un reencuentro familiar pero no tan idílico y emocionante como nosotros nos podíamos imaginar.

Como ya os explicamos a la hora de analizar las principales diferencias y similitudes del videojuego con la serie de televisión, aquí no podemos encariñarnos con los personajes. Primero porque su destino pende siempre de un hilo y después porque sus decisiones en muchos casos son moralmente reprochables. Al menos visto desde nuestro punto de vista porque en realidad el mundo del 2023 en el que viven ellos se ha convertido en un auténtico infierno donde muchas veces prima el todos contra todos con el único objetivo de sobrevivir.

Adaptar un videojuego a una ficción en la pequeña pantalla, o en las plataformas de streaming, es un reto muy difícil de superar. Pero las expectativas en este nuevo proyecto de HBO Max eran especialmente altas teniendo en cuenta que se trata de un videojuego hiperrealista, probablemente uno de los más logrados en los últimos años.

Una gigantesca experiencia gamer que ahora cobra vida en la pequeña pantalla y que tiene gigantescas similitudes gracias al trabajo de Neil Druckmann y Craig Mazin (Chernobyl) pero que también tiene importantes diferencias (algunas hasta polémicas).