3 series inspiradas en videojuegos estrenadas antes que ‘The Last of Us’ (y otras a tener en el radar)

A los gamers no nos ha sorprendido en absoluto el éxito en la adaptación del videojuego The Last of Us que PlayStation Studios y HBO han realizado para la pequeña pantalla. Con el estreno esta madrugada del sexto episodio, la calma después de la tormenta del quinto capítulo, las cifras de audiencia de la serie de televisión siguen disparadas.

Por poner un ejemplo, el primer capítulo ha sido visto a día de hoy por más de 18 millones de espectadores. Una auténtica bestialidad que habla del buen hacer de los creadores de esta adaptación. Un éxito que ha puesto en el foco a una rica industria en ideas como es la del videojuego y que ya ha dado algunos buenos trabajos en el pasado y estamos seguros que los va a seguir dando en el futuro.

Halo (acción real)

"Magistral. Una obra maestra de acción futurista que redefine los límites de la ciencia ficción. El Jefe Maestro defiende la humanidad de una alianza militar extraterrestre, el Pacto, en el siglo XXVI. Experimenta un mundo nuevo con Halo, solo en SkyShowtime". Así es cómo la nueva plataforma de streaming está vendiendo una de sus adaptaciones más sonadas de una de las sagas más populares de la historia de los videojuegos: Halo.

Paramount+ está detrás del desarrollo de esta historia. "En el siglo 26, la humanidad tiene que lidiar con una amenaza alienígena conocida como the Covenant (El Pacto). Halo tejerá historias personales repletas de acción, aventura y una enriquecedora visión del futuro". Halo no es una continuación, ni una precuela sino una adaptación independiente ya que no seguirá los hilos narrativos originales como sí hace TLOU.

The Witcher (acción real)

Henry Cavill protagoniza esta saga épica de monstruos, magia y destino basada en las novelas de Andrzej Sapkowski que consiguieron una gigantesca popularidad gracias a la adaptación para videojuegos que vieron la luz gracias a CD Projekt Red. De hecho, la mayor parte de la estética de esta serie que puede disfrutarse en Netflix parte del juego The Witcher.

"Geralt de Rivia, el legendario brujo cazador de monstruos, gravita inexorablemente hacia su destino en un mundo de tormentos y humanas traiciones" se puede leer en la sinopsis de la serie que ha sido duramente criticada en los últimos años tras la marcha de su protagonista. Pese a ello, puedes disfrutar de un par de temporadas muy potables de este cazador de monstruos.

Castlevania (animación)

Más de 35 años lleva la franquicia Castlevania en el mundo de los videojuegos y durante todo este tiempo ha ido aumentando su universo hasta que en 2017 aterrizó en la televisión con su serie propia obra de los estudios de animación Frederator y Powerhouse Animation a los que con el proyecto empezado se uniría Netflix. De momento suma cuatro temporadas con más de 30 capítulos para pasárselo en grande.

"Cuando su esposa es quemada en la hoguera después de ser falsamente acusada de brujería, el conde Vlad Dracula Tepes declara que toda la gente de Wallachia lo pagará con sus vidas. Su ejército de monstruos y demonios arrasa el país, haciendo que la gente viva con temor y desconfianza. Para combatir esto, el cazador de demonios Trevor Belmont, se alza en armas contra las fuerzas de Dracula, ayudado por la maga Sypha Belnades y el hijo de Dracula, Adrian Alucard Tepes" reza la sinopsis de este título.

3 futuras series adaptadas de los videojuegos que no deberías perderte

Si te pones al día en un fin de semana que tienes tiempo libre o porque estés algo pachuchx en la cama no te preocupes porque muy pronto tendrás nuevos contenidos que llevarte a la boca. Y no solo estamos hablando de la segunda temporada ya confirmada de The Last of Us que empezará a rodarse una vez haya finalizado la emisión de los primeros 9 capítulos.

Y es que hay muchos videojuegos que tendrán una adaptación que promete dar mucho que hablar. Toma nota: Fallout en Amazon Prime Video; Assassin's Creed en Netflix; God of War en Amazon Prime Video y Horizon 2074 en Netflix.

Van a ser 4 títulos que van a levantar una gigantesca expectación y de los que te hablaremos largo y tendido en un próximo reportaje.