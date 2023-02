Estas son las portadas de las revistas del corazón de hoy, 22 de febrero

La caída de Tamara Falcó en plena calle o sus últimas declaraciones sobre los rumores de un futuro embarazo, los detalles de la historia de amor de Aitana y Sebastián Yatra y cuándo saltó la chispa, el histórico abrazo entre el torero El Cordobés y su padre...¡todo esto y mucho más en las portadas de las revistas del corazón de hoy!

No pasa nada si te has perdido los últimos cotilleos o te has saltado algún detalle de los recientes 'salseos', porque es miércoles y los quioscos ya te están esperando con las novedades más llamativas de la semana.

Estas son las portadas de las revistas del corazón de este miércoles, 22 de febrero:

La portada de ¡Hola! de esta semana

Empezamos el miércoles con la portada de una de las revistas de referencia en el mundo de la prensa rosa. ¡Hola! nos trae las imágenes y todos los detalles de la boda de Ana, la hija del piloto Carlos Sainz; una ceremonia de lo más elegante.

Además, también encontraremos las últimas fotos de Paloma Cuevas y Luis Miguel que nos revelan cómo pasaron estos tortolitos su día de San Valentín. Si esto te sabe a poco, también cuentan con una entrevista exclusiva a Elsa Pataky en unos de los mejores momentos de su vida, pero también de lo más duros.

La portada de la revista Diez Minutos de hoy

La de Diez Minutos es, sin duda, la primera página más jugosa de toda la semana. La revista nos descubre la verdadera historia de amor entre los dos jóvenes cantantes de moda: Aitana y Sebastián Yatra. En su interior hallaremos detalles interesantes sobre cuándo saltó la chispa entre ellos .

Pero hay más. El magacín nos habla de la primera aparición pública de Kate Middleton y el Príncipe Guillermo tras explotar el escándalo de la supuesta amante de él. Y, por último, las últimas (y reveladoras) declaraciones de Tamara Falcó: "No me queda más remedio que quedarme embarazada pronto".

La portada de la revista de Semana de este miércoles

Semana nos abre su último número con una imagen de lo más emotiva que ha sido de las más comentada en los pasados días: el histórico abrazo entre 'El Cordobés' y su padre, Manuel Benítez. ¿Qué significa este gesto y por qué es tan llamativo?

También nos ofrecen una exclusiva: Luis Miguel al fina presenta a la modelo española como su novia formal. Pero no son la única parejita de la portada, también vemos a Íñigo Onieva y Tamara Falcó, más enamorados que nunca y felices ante las cámaras.

La portada de la revista Lecturas de hoy

La infanta Cristina es la protagonista de la portada de este miércoles de Lecturas. En la revista descubrimos toda la información sobre su próximo divorcio en abril y un detalle impactante; tendrá que pagar una pensión a Iñaki Urdangarín para garantizar su silencio.

Además, tienen unas fotografías que jamás creímos poder ver: ¡la caída al suelo de Tamara Falcó! La elegante marquesa tuvo un tropieza el día de San Valentín. Por si quieres saber más, también nos traen lo último en la vida de Belén Esteban: su hija, una periodista en Los Ángeles.

La portada de la revista Pronto de este miércoles

Por último, hablamos de la portada de Pronto, que este miércoles 22 de febrero también nos recrea el mítico abrazo de El Cordobés con su padre y los últimos relatos (y detalles ocultos) de la relación entre Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos I.