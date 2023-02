Sam Smith debutará como actor en la segunda temporada de ‘And Just Like That’

Hace casi un año que HBO Max confirmó la renovación de la serie And Just Like That para una segunda temporada. Aunque aún no se sabe la fecha de estreno de la secuela de Sexo en Nueva York, sabemos que la serie está en proceso de producción y últimamente estamos conociendo algunos detalles.

A principios de este mes de febrero se confirmó que Aidan y Carrie volverán a estar juntos en los nuevos episodios y ahora se ha anunciado una inesperada incorporación al reparto. ¡Sam Smith participará en And Just Like That!

La noticia se ha conocido después de que el cantante publicara en su perfil de Instagram unas fotos en el set de rodaje acompañadas de la frase "preparado para hacer algo profano en el set". Así, Sam Smith bromeaba con la serie y su último éxito, Unholy. Además, la publicación se hizo en conjunto con la cuenta oficial de And Just Like That, por lo que se ha confirmado así el debut del cantante en la gran pantalla.

Lo que no se sabe aún es si Sam Smith interpretará a un nuevo personaje, tendrá un papel breve, hará un cameo... ¿Cuál es tu apuesta?

Lo que sabemos sobre la nueva temporada de 'And Just Like That'

Sexo en Nueva York fue uno de los grandes fenómenos de los años 90 así que su vuelta de la mano de la plataforma HBO Max era un éxito asegurado. En un principio, la secuela se iba a limitar a una miniserie, pero la primera temporada de And Just Like That gustó tanto que no dudaron en preparar más episodios.

Por el momento, sabemos que Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis volverán a ponerse en la piel de Carrie, Miranda y Charlotte. Sin embargo, parece que Kim Cattral no se unirá a las chicas con su personaje, Samantha.

Quien sí estará de vuelta en la piel de uno de los personajes más queridos de la serie es John Corbett, que interpreta a Aidan Shaw. Además, hace apenas unas semanas que averiguamos que Aidan y Carrie estarán juntos de nuevo. La noticia se supo gracias a unas imágenes del rodaje en las que vemos a los actores dándose un beso de lo más apasionado.

Las pistas sobre la segunda temporada de And Just Like That están llegando poco a poco pero no paran de aumentar las ganas de ver los nuevos episodios de la serie. Por ahora no hay fecha de estreno confirmada pero lo que parece seguro es que será en este 2023.