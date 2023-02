Miles de personas rinden tributo a la actriz Olivia Newton-John en un emotivo y multitudinario funeral

El pasado domingo, miles de personas rindieron tributo a la actriz y cantante Olivia Newton-John. El Hammer Hall del Centro de Artes de Melbourne (Australia) albergó un emotivo y multitudinario funeral en memoria de la inolvidable Sandy de Grease.

Durante más de dos horas, familiares, amigos y celebridades homenajearon la memoria y los logros cosechados por la artista, quien fue criada en la ciudad australiana pese a que nació en el Reino Unido.

Diversas personalidades del mundo de la música y del cine, entre ellas Elton John, Hugh Jackman, Dolly Parton, Pink y Mariah Carey, enviaron vídeos de condolencias, los cuales fueron retransmitidos ante la emocionada multitud presente la ceremonia.

La encargada de abrir los homenajes fue la estrella del country estadounidense Dolly Parton. Lo hizo compartiendo bonitos recuerdos de Newton-John y afirmó que "el mundo perdió uno de sus mayores talentos cuando Olivia nos dejó". "Como país debéis estar muy orgullosos y saber que el mundo entero está de luto con vosotros", dijo la cantante en su mensaje sobre la cuatro veces ganadora del premio Grammy.

Familiares, amigos y celebridades homenajearon la memoria de Olivia Newton-John. / Asanka Ratnayake/Getty Images

De forma virtual también participó Elton John, quien señaló que, a lo largo de los años, vio a la icónica protagonista de Grease "crecer y crecer y crecer hasta convertirse en la artista en la que se convirtió". "Era una fuerza de la naturaleza tan maravillosa, pero era divertida, amable, cálida y talentosa, y cada vez que nos reuníamos nos reíamos, reíamos y reíamos", dijo el artista británico.

El cantante también alabó el "coraje" y la "valentía" de Newton-John en su lucha contra el cáncer, al recordar su ayuda a "millones de personas" gracias al fomento de proyectos e institutos de apoyo a la investigación de tratamientos contra la enfermedad.

Olivia Newton-John y Elton John en 1978. / Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images

A su vez, los familiares de Olivia Newton-John también protagonizaron sentidos discursos y compartieron bonitos recuerdos de la artista. Uno de los momentos más emotivos fue el protagonizado por John Easterling, marido de Olivia, quién recalcó que la pareja sabía "cuán afortunados" eran por haberse encontrado y era conscientes de "cuán enamorados" estaban. El viudo de la artista hizo un breve balance de su romance, que comenzó en el año 2007. "En un orden de magnitud en el que pensamos que tal vez deberíamos sentirnos culpables porque éramos muy felices, pero decidimos sentir gratitud y simplemente dejar que la felicidad corriera a toda velocidad", dijo emocionado.

Olivia Newton-John junto a su marido, John Easterling, en una imagen de archivo. / Steven Lawton/FilmMagi

También aprovechó para recordar el momento en que vio a la actriz por primera vez. "Yo no era un fan, ni había visto sus películas, pero la primera vez que la vi en un teatro de Miami cantando Pearls on Chain, algo me golpeó el pecho como un rayo. Fue completamente sanador, ese era su gran poder", relató. Además, confesó que fue Olivia quién le pidió matrimonio. "Era San Valentín, viajamos a Scottsdale (Arizona) y de repente me preguntó si quería casarme y yo le contesté que sí".

Por su parte, su hija Chloe Lattanzi, conteniendo las lágrimas, recordó los momentos de simplicidad vividos junto a su "mamá". "Yo amaba nuestros abrazos. Las dos nos queríamos mucho. Me metía con ella en la cama por la noche, aunque ya tuviera 20 años", dijo emocionada la única hija de la protagonista de Grease, antes de ser ovacionada por el público.

Olivia Newton-John, luchadora incansable, llevaba 30 años batallando contra el cáncer. Superó la enfermedad en 1992 y en 2013. Desde 2017 se encantaba de nuevo luchando contra un cáncer metastásico de pecho, pero finalmente falleció en su rancho de California rodeada de toda su familia.

Newton-John desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos de la talla de If Not for You, Let Me Be There y Have You Never Been Mellow, entre otros, aunque su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar la película Grease, junto al actor John Travolta.