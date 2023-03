Las actuaciones musicales que podríamos ver en ‘La Velada del Año 3’ de Ibai Llanos

La Velada del Año 3, organizada por Ibai Llanos, ya tiene fecha fijada en el calendario. El próximo 1 de julio, el Estado Cívitas Metropolitano se vestirá de gala para albergar los seis combates de boxeo más esperados por los fans del streamer.

El evento saldrá por primera vez de Barcelona y multiplicará el aforo del Pabellón Olímpico de Badalona (11.000 localidades) por seis, puesto que el campo del Atlético de Madrid tiene una capacidad para más de 68.000 personas.

Sobre el cuadrilátero veremos batirse en duelo a personalidades de Internet como Ampeter vs. Papi Gavi; Riversgg vs. Marina Rivers; Luzu vs. FernanFloo; Viruzz vs. Shelao; Amouranth vs. Mayichi; Coscu vs. Germán Garmendia. ¡Y no solo eso! Porque a este espectáculo deportivo también debemos sumar los diferentes números musicales entre round y round.

El año pasado, los asistentes al recinto —y quienes lo siguieron a través de la plataforma de Twitch— pudieron disfrutar de las actuaciones en directo de Rels B, Nicki Nicole, Duki, Quevedo y Bizarrap. Todos estos artistas amenizaron la velada con sus grandes éxitos y, este 2023, algunos de ellos podrían repetir la experiencia en compañía de otros que podrían deleitarnos con sus canciones desde el Estadio Metropolitano.

Por el momento, Ibai no ha confirmado ningún nombre, pero en LOS40 hemos querido aventurarnos a investigar qué artistas podrían formar parte del cartel, ya que por fechas, estilo y disponibilidad en sus agendas, visitarían la capital de España ese mismo 1 de julio.

Rosalía

La fotografía que Ibai publicó hace menos de una semana hizo saltar todas las alarmas. ¿Podría apuntarse Rosalía al plan de Ibai Llanos como hizo con Carolina Durante, pero esta vez cantando sobre el escenario del recinto?

Feid

Feid podría tener muchas papeletas para interpretar un par de canciones en La Velada del Año 3. La razón es muy simple: el día 2 de julio pondrá patas arriba el Wizink Center de Madrid con sus éxitos. ¡Qué chimba sería, mor!

Emilia

Emilia asistió a La Velada del Año 2 el pasado año. Lo hizo en compañía de su novio Duki, quien sí actuó para los allí presentes. Así que, quién sabe, este año podría ser ella quien levante al público del asiento con sus canciones.

Duki

En su pasado concierto de Madrid, Duki avisó de que no sería la última vez que le veríamos este año. Es cierto que, a lo largo del verano, tiene varias fechas cerradas por algunos festivales de música por nuestro país. Pero si en 2022 disfrutó de su asistencia, podría ser uno de los repetidores de este año.

Lola Índigo

Lola Índigo protagonizó a finales de enero una de las anécdotas más virales de los Premios ESLAND. La artista, que interpretó Discoteka y Corazones Rotos, perreó a Karchez, uno de los streamers invitados al evento en Miami. Dicho momento creó una supuesta rivalidad con Abby —también streamer y pareja del perreado—, que hizo saber en uno de sus directos que quería pegarse con la cantante en La Velada de Ibai para zanjar el asunto. Sin embargo, parece que "el beef" se ha diluido con el tiempo. Por ello, Lola podría unirse al evento desde su faceta meramente musical.

Abraham Mateo

¿Qué artistas os gustaría que viniesen a la velada?



Os leo y lo intento. — Ibai (@IbaiLlanos) January 22, 2023

Cuando Ibai preguntó via Twitter qué actuaciones les gustaría ver, Abraham Mateo contestó raudo y velo que le gustaría dedicarle una canción a Auronplay (ya que ha sido muy crítico con el gaditano a lo largo de estos años). En su lugar, el vasco le propuso pelear, pero aquella sugerencia tampoco ha llegado a buen puerto, por lo que podría dar show el 1 de julio en Madrid.

Bomba Estéreo

Bomba Estéreo es otro de los grupos musicales a nivel internacional que visitará nuestro país este verano. Además del Mallorca Live Festival, Cruïlla Festival o Pirineos Sur, también estará en el Festival Río Babel el 2 de julio... Y como Feid, quizá puedan desviarse hacia el Metropolitano un día antes.

Quevedo

Con motivo del lanzamiento de DQE, Quevedo podría pasarse por un evento de estas características para presentar alguna de sus canciones o colaboraciones en directo.

Shakira

Lo que sería una auténtica fantasía sería ver a Shakira, aunque quizá pueda eclipsar el verdadero motivo del evento, que es el boxeo. De todos modos, podría presentar sus últimas colaboraciones, como su sesión con Bizarrap, éxito con el que Ibai no dudó en reaccionar en directo desde Twitch.

Otros nombres que estarían por nuestro país, a falta de confirmar qué día actúan en sus respectivos festivales durante esos días, podríamos ver a Mora, Judeline, Ptazeta, Villano Antillano, Rauw Alejandro, Manuel Turizo o Nicky Jam. ¿Qué artistas son los que te gustaría ver cantando sobre el cuadrilátero?