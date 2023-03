Así es Sergio Garrido: el paparazzi que se lanza a la aventura como concursante de ‘Supervivientes 2023’

¡Por fin conocemos la lista completa de concursantes oficiales de Supervivientes 2023! La nueva edición empieza esta misma noche, el 2 de marzo a las 22h. Este año, el programa estará presentado por Jorge Javier Vázquez, Carlos Sobera, Ion Aramendi y Laura Madrueño.

A algunos de los participantes que veremos en Honduras ya los conocemos de otros programas y realities, como Adara Molinero, Raquel Mosquera o Diego Pérez. Sin embargo, hay otros concursantes que hemos visto menos.

Es el caso de Sergio Garrido. El paparazzi y colaborador del programa Fiesta, también de Telecinco, salta del helicóptero con ganas de darlo todo. Según él mismo ha dicho a través de las redes del programa, llega para "poner la isla patas arriba".

La noticia de la participación de Garrido en el reality se hizo pública en Fiesta, el programa en el que trabaja habitualmente. Durante las próximas semanas, Emma García tendrá que prescindir de uno de sus mejores colaboradores.

"Me llamaron de los primeros y cuando me lo dijeron me puse a llorar", contaba el paparazzi. Sobre cómo afronta la experiencia, Garrido comentaba en Fiesta: "Yo no le he tenido miedo a nada en la vida y tampoco se lo voy a tener a esto, le tengo pánico a los bichos pero sé que es lo que hay, también sé que voy a pasar hambre, pero aguantaré, esto es un premio que me está dando la vida"

Experto en captar famosos en sus vacaciones en Ibiza

No hay celebrity que se escape de las cámaras de Sergio Garrido durante sus vacaciones en Ibiza. La isla es uno de los destinos favoritos para famosos de todo el mundo. Tanto que el colaborador del programa de Emma García ha conseguido captar las mejores fotos de personalidades como Leo Messi, Chiara Ferragni o Cher, entre otros.

Los paparazzis como Sergio Garrido destacan por estar siempre escondidos para conseguir las mejores fotos de los famosos y, ahora, el colaborador de televisión se pondrá en la piel de sus objetivos al estar filmado las 24 horas del día. Aunque el colaborador está más acostumbrado a estar detrás de las cámaras, veremos cómo se desenvuelve frente a ellas en su aventura como concursante de Supervivientes 2023.

El pasado televisivo de Sergio Garrido

El ibicenco no es un experto en televisión solo por sus trabajos en Viva la vida y Fiesta. En 2018, el fotógrafo participó en el docureality Misión Exclusiva, que se emitió en Cuatro. En este programa, Sergio Garrido enseñó todo lo que había detrás de su trabajo como paparazzi. Allí, la audiencia pudo conocer las duras jornadas de trabajo que hay detrás de las "pilladas" de los famosos en Ibiza.

La sorprendente pasión del paparazzi

El concursante de Supervivientes 2023 no es solo fotógrafo y colaborador de televisión. La música es una de sus pasiones. Y es que Ibiza, además de por sus playas paradisiacas, es conocida por ser la reina de la fiesta y la vida nocturna. Así que, ¿cómo podría un ibicenco estar relacionado con la música? Bajo el nombre de DJ Potro, el paparazzi ha recorrido con su mesa de mezclas algunas de las mejores discotecas de Madrid.

Lo que se espera de 'Supervivientes 2023'

La nueva edición del reality de supervivencia más importante de nuestro país promete ser la más extrema de los últimos años. La lista de concursantes está formada por 17 famosos con muchas ganas de darlo todo en Honduras.

Adara Molinero, Alma Cortés, Arelys Ramos, Artùr Dainese, Asraf Beno, Bosco Blach Martínez-Bordiú, Diego Pérez, Gema Aldón, Ginés Corregüela, Jaime Nava, Jonan Wiergo, Katerina Safarova, Manuel Cortés, Patricia Donoso, Raquel Arias y Raquel Mosquera son todos los nombres que veremos participando en Supervivientes 2023.