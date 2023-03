El posible ingreso en la lista de Sebastián Yatra, SZA y Manuel Carrasco

Desde principios de febrero venimos hablando de Una noche sin pensar, el último sencillo de Sebastián Yatra. Primero fueron unas fotos con poca luz en una playa que dieron lugar a erróneas especulaciones; luego fue el adelanto de la canción que ofreció en la alfombra roja de los Grammy; poco después, la publicación de la sugerente portada con la modelo Milena Smit; y por fin, el 17 del pasado mes, el estreno del tema, que nos ha sorprendido especialmente por el nuevo sonido del colombiano. Lo estrenó ya formalmente en los premios Lo Nuestro, donde ha recogido cuatro galardones. Está claro que Yatra que no ha podido empezar mejor esta nueva etapa musical que augura un 2023 por lo menos tan bueno como el espléndido 2022. Este sábado UNSP entrará en lista si recibe apoyos suficientes con el HT #MiVoto40SebastiánYatra.

Sebastián Yatra - Una Noche Sin Pensar (Official Video)

Otra canción que ha estado calentando el ambiente en las últimas semanas se cuenta también entre las candidatas a entrar en lista el sábado: Kill Bill, de SZA. ¿Recuerdas ese vídeo de Shakira celebrando San Valentín fregando con tacones? Bueno, pues ese era el tema que sonaba de fondo. Si lo de Shak con su ex fue tremendo en BZRP Music Sessions, vol. 53, lo de la rapera de St. Louis (Misuri) no tiene desperdicio: “Podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué aquí?”, dice la letra. Con razón le ha puesto el título de la película de Tarantino de 2003 (a la que SZA hace algún guiño en el vídeo). La gracia está en el radical contraste entre una letra tan gore y lo dulce de la canción, que ya es número dos de ventas en Estados Unidos (porque de momento no hay quien desbanque a Miley Cyrus). Toca apoyar su entrada en lista con el HT #MiVoto40SZA.

SZA - Kill Bill (Official Video)

Nada que ver, por supuesto, con Eres, lo último de Manuel Carrasco, incluido en su disco más reciente, Corazón y flecha, que fue número uno de ventas. Un tema que nos presenta al onubense en estado puro, acompañado aquí por arreglos orquestales, aunque sin perder su sonido pop ni su esencia sureña. Lo interpretó en la final de Benidorm Fest y nos dejó a todos maravillados. Y seguro que va a poner patas arriba los recintos donde muy pronto va a estar actuando, empezando por varias fechas en Estados Unidos, México, Argentina y Chile para regresar a España con dos noches (2 y 3 de junio) en el estadio La Cartuja de Sevilla. Todos y todas sus fans deben apoyarlo con el HT #MiVoto40ManuelCarrasco para que regrese al chart de LOS40, donde ha estado hasta hace nada con Hay que vivir el momento.

Manuel Carrasco - Eres (Video Oficial)

¡Suerte a todos!