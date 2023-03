La madre de J Balvin habla por primera vez sobre la disputa de su hijo con Residente

La madre del cantante J Balvin, Alba Mery Balvin aunque en su Colombia natal se la conoce popularmente como Albita, ha dado su segunda entrevista a la prensa después de haber superado el peor momento de su vida: un ingreso hospitalario de dos meses a causa de la Covid-19. Y, aunque Albita se ha mostrado en paz con la vida en todo momento, ha querido también dar su opinión sobre lo que sucedió el pasado marzo de 2022, cuando el rapero de Puerto Rico Residente arremetió contra su hijo en una sesión histórica junto al productor argentino Bizarrap como un paso más en una disputa que llevaba abierta entre ambos meses.

Albita ha explicado desde el plató de La sala de Laura Acuña que cuando Residente publicó la Mussic Sessions #49 en la que decía cosas como que J Balvin era más falso que un "hot dog sin kétchup ni pan" y le tachaba de racista y fracasado, ella y su familia se encontraban en un momento de felicidad absoluta. Pues hacía muy poco tiempo que había despertado del coma inducido y, aunque todavía estaba en la UCI, tanto su hijo J Balvin como su hija, se encontraban con ya junto a ella disfrutando del regalo que les había concedido la vida con su salida del coma.

La madre de Balvin ha confesado que, la primera vez que escuchó hablar de la sesión fue por vía de una enfermera del hospital. Después, su propio hijo le dio la noticia. "A los ocho días de haber salido del coma inducido, Josecito me lo contó y yo le dije: 'siquiera que no me morí, porque le hubieran echado la culpa a Residente... Porque en ese estado en el que estaba y que me llegue esa noticia'", ha explicado la propia Albita en un tono un tanto bromista.

"A Residente hay que mirarlo con otros ojos diferentes, él está haciendo camino, entonces puede ser un mal momento... Yo soy defensora número uno de todo el que se equivoque y todo el que le dé palos a mi familia, a mi familia, a mi muchacho, a Carito (la hermana de J Balvin), porque uno no sabe que hay interiormente. A la persona que se comporta así es que algo le pica por dentro y no sabemos qué... Y en algún momento de su vida él se pudo haber arrepentido", ha defendido Albita para después apostilar que, si no lo ha hecho, que le de las gracias a ella, porque si ella se muere, no le hubieran hechado la culpa a la Covid-19, si no a su canción, y eso, sería absolutamente falso.

La familia de J Balvin se enfadó mucho con Residente

Pero la madre del rapero de Medellín no se ha quedado solo en lo superficial. Alba Mery Balvin ha asegurado que los duros versos de Residente contra su hijo le hicieron sentir muy incómoda e incluso que indignaron profundamente a algunos miembros de su familia, que se indignaron tanto con el contenido de la sesión en sí como con el momento en el que Bizarrap y Residente escogieron para lanzarla ya que entonces ella seguía ingresada en cuidados intensivos.

Sin embargo, la que es madre y mano derecha de J Balvin ha sostenido que en los momentos más duros, ella siempre se mantuvo firme en decir que no había que tenerle ningún rencor al exintegrante de Calle 13.

"Él tuvo un mal momento, pero nunca habrá nada de mi corazón hacia él. Respeto profundamente ese momento que tuvo... Yo pienso que tenemos que ayudarnos los unos a los otros, no es que, si tú me das palo, yo te doy palo. No. Si tú me das palo, dame generosidad, que es lo que necesito. Escúchame, porque algo está pasando en el interior...", ha dicho Albita ante sus entrevistadoras para enseguida zanjar el tema alegando que ella, aunque estuvieran en cuidados intensivos cuando salió la canción, sintió que fuese ninguna víctima de nadie.