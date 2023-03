The Weeknd lanza ‘After Hours (Live at SoFi Stadium)’, su primer disco en directo

Si te has quedado con ganas de ver a The Weeknd en directo, el propio Abel nos ha regalado un disco para que podamos disfrutar de su voz y el ambiente de sus shows desde cualquier lugar y a cualquier hora.

El canadiense ha lanzado After Hours (Live at SoFi Stadium), un álbum que recoge 31 canciones que interpretó durante las dos noches en la ciudad de Los Ángeles el pasado noviembre.

Por si fuera poco, el 25 de febrero estrenó dicho concierto en plataformas, abriendo las puertas del recinto ubicado en la ciudad californiana a través de HBO Max, donde además está previsto que haga su debut como actor y creador de la siere The Idol.

Esta ficción, aún sin fecha programada, se ha visto envuelta en una gran polémica, ya que ha sido acusada de contener una gran y perturbadora carga sexual. "Era como una tortura sexual pornográfica", aseguró una fuente cercana al equipo de rodaje a la Rolling Stone.

Además de esto, el cantante también tiene entre sus planes escribir y producir su primera película junto al director Trey Edward Shults, la cual estará protagonizada por él mismo y Jenna Ortega.

Entre otros lanzamientos musicales, The Weeknd también ha realizado una nueva colaboración con Ariana Grande. Die For You (Remix) se suma así a la lista de canciones conjuntas que suman entre los dos: Love me harder, Off the table y Save your tears remix.

Tracklist de After Hours (Live at SoFi Stadium)