La reacción de Shakira cuando le preguntan si Piqué intentó volver con ella

Ya lo decía el refrán... ¡no hay mal que por bien no venga! Y así lo ha demostrado Shakira que está rentabilizando al máximo su ruptura con Gerad Piqué. El 2022 no fue un buen año para la colombiana, pues fue en numerosas ocasiones donde la vimos totalmente destrozada por la traición del exjugador de fútbol con Clara Chía. Sin embargo, este 2023 parece que lo ha cogido con más fuerza que nunca.

Aunque se ha mostrado siempre muy negada a hablar con los medios de comunicación sobre los aspectos más desconocidos de su ruptura hasta hace unos días que concedía su entrevista más sincera, lo cierto es que la artista se ha desahogado en la letra de sus canciones.

Montonía, la session #53 con Bizarrap y su última colaboración con Karol G, TQG, han sido los temas musicales en los que la colombiana ha convertido las letras de las canciones en toda una metralleta de indirectas. Unas tiraeras en las que no cabe duda de que su ex era el protagonista de los dardos que lanza. Y no solo él, sino que también la nueva pareja del empresario Clara Chía.

Sin embargo, en el último exitazo junto a la bichota han habido muchos mensajes que han caído en la ambigüedad y cada uno de los oyentes le ha dado un sentido diferente. En algunos versos como "Y ahora quieres volver ya lo suponía" o " "Si ella supiera que me buscas todavía" la colombiana deja entrever que Piqué habría intentado volver con ella, ¿es así?

Una duda no resuelta

En sus letras todo apunta a que Piqué intentó volver con Shakira después de la traición que le hizo con Clara Chía, pero no sabemos ni en qué momento ni cómo ni qué palabras utilizó para intentar recuperar ese amor que, como bien indica la artista, ya estaba roto.

Ante la duda de si intentó volver a retomar la relación después de la ruptura y de todo el escándalo, Europa Press le ha preguntado a Shakira y, manteniendo la discreción que ha llevado en todo momento, la cantante ha preferido mantenerse en silencio.

Así pues, a pesar de todas las indirectas (o más bien directas) que le ha mandado a Piqué, la artista sigue jugando al despiste y prefiere no responder a las preguntas de las reporteras que engloban cualquier tema relacionado con su vida privada.