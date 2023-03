¿Quiénes son las mujeres que mencionó Rosalía en su discurso tras ganar el premio a Mejor Productora del Año?

La noche del pasado 2 de marzo se entregaban en el YouTube Theatre de Los Ángeles los Billboard Women in Music Awards 2023: toda una celebración donde la marca España triunfó de la mano de Rosalía, que recogía el galardón a Mejor Productora del Año con un discurso en el que, con las enseñanzas de su abuela, agradecía el premio a Dios, a su familia y a su equipo, en ese orden.

Un discurso de algo más de dos minutos y medio en el que la catalana, que con cada año que pasa derriba más y más fronteras para la música en español en todo el mundo, hacía un repaso por su carrera como cantante, compositora y productora, explicando que cuando empezó en el mundo de la música no sabía nada de producción: fue un camino que tuvo que ir recorriendo poco a poco sin el que ahora no se entendería su trabajo.

"Para mí, se siente especial esta noche porque esto no es habitual. Hago mi propia música, produzco mis propias canciones y escribo mis propias canciones. Quiero dedicar este premio a todas las mujeres que van a ser productoras porque, sin duda, no soy la primera ni seré la última" declaraba Rosalía.

💜 "Me gustaría dedicar este premio a todas las mujeres que van a ser productoras", el emocionante y empoderado discurso de @rosalia al ser galardonada como productora del año en los #Billboard #WomeninMusicAwards pic.twitter.com/ILUvpSa1Bb — LOS40 (@Los40) March 2, 2023

De hecho, nuestra Motomami mencionaba como referentes a tres mujeres de la industria musical (si no contamos su declaración de amor a Lana del Rey al final de su discurso) que antes que ella habían allanado el camino para que pudiera estar donde está. Hoy, hacemos un repaso por estos nombres.

Sylvia Moy

Sylvia Moy fue una compositora y productora estadounidense que destacó por convertirse en la primera mujer productora dentro de Motown Records, una discográfica especialmente focalizada en la música afroamericana. Con un total de seis nominaciones a los Premios Grammy a lo largo de su vida, Sylvia Moy ha destacado por ser responsable de grandes hits de la historia de la música como Uptight (Everything’s Alright) de Stevie Wonder o I Was Made To Love Her.

Se la considera una de las pioneras en el ámbito de la producción, sumergida en un mundo que ha día de hoy sigue dominado por hombres para que otras mujeres pudiesen seguir sus pasos.

Björk

Cantante, compositora, actriz, DJ y productora finlandesa, Björk es toda una artista multidisciplinar y un referente en la música internacional de los últimos 40 años. Primero como parte de un grupo y desde 1993 como solista, Björk puede presumir de haber vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo, destacando en su trayectoria por la mezcla de géneros (ha transitado por la música electrónica, el pop, el tecno, el jazz o la música experimental), además de ser pionera a la hora de introducir en la música el uso de las nuevas tecnologías: el uso de sonidos guturales sampleados para elaborar algunas de sus canciones, la ruptura del concepto de canción y álbum en algunos de sus últimos trabajos o el uso de Reactable para hacer música son algunas de las hazañas que forman parte de la trayectoria de la artista.

Missy Elliott

Missy Elliott es una rapera, compositora y productora estadounidense que puede presumir de haber vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo. De hecho, fue nombrada por la revista Billboard como la rapera con mejores ventas en la historia de Nielsen y en la actualidad solo la supera en cifras Nicki Minaj, otro gran referente para la música urbana a nivel internacional. Con seis Premios Grammy a sus espaldas y una quincena de Video Music Awards, Missy Elliott ha destacado tanto por su carrera en solitario como por ser responsable de la producción de temas para artistas y grupos como las Destiny Child, Diddy o Timbaland.