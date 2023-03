Belén Estaban desvela las secuelas físicas y psicológicas de su fractura en la pierna

Hace casi un año, con el comienzo de la pasada temporada de Supervivientes, Belén Esteban vivía uno de los peores días a nivel personal y profesional tras sufrir una aparatosa caída en el plató de Sálvame mientras intentaba reproducir una de las pruebas del reality de Telecinco.

Más de tres meses de baja mantuvieron a la empresaria y colaboradora alejada de las cámaras de televisión como consecuencia de su caída: la factura de la tibia y el peroné la hicieron pasar varias veces por quirófano y enfrentarse a un proceso de recuperación que todavía no ha terminado. Este 7 de marzo, además, la de Paracuellos hablaba para la revista Semana de las secuelas físicas y psicológicas que ha sufrido tras pasar, en sus palabras, por uno de sus momentos vitales.

Las consecuencias de su caída

"Estoy mucho mejor, todos los días voy a rehabilitación y me está viniendo muy bien. El único problema es que voy a tener que volver a pasar por el quirófano porque me tienen que operar de dos dedos porque de la fractura tan grande que me hice se me ha quedado el tendón cogido en los dedos y los tengo doblados" declaraba para la publicación.

Una operación a la que tendrá que enfrentarse en los próximos meses para evitar posibles problemas de artrosis con el paso de los años pero para la que todavía no hay una fecha planteada. Belén Esteban se encuentra muy centrada en su negocio, viendo cómo crece Sabores de la Esteban, por lo que todo parece apuntar a que no será hasta después de verano cuando decida volver al hospital para este cometido que la obligará a cogerse una nueva baja laboral: "el doctor me ha dicho que tienen que abrirme para cortarme los tendones y que esos dedos tengan por fin movilidad".

Una falta de movilidad que, además, le impide realizar tareas tan cotidianas como conducir o ponerse unos tacones, por la falta de fuerza a la hora de pisar el freno y el acelerador. Junto a las secuelas físicas, el acompañamiento psicológico ha sido muy importante en el último año de la colaboradora para su proceso de recuperación: "El psicólogo me está ayudando mucho y sé que aunque he pasado por momentos malos, ahora tengo que mirar adelante y no puedo mirar para atrás [...] Ahora estoy mucho mejor.