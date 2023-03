Ser mujer en el cine español: Una realidad de cifras que distan de la igualdad

Productora: trabajadora que abarca todo el proceso de creación de una película, desde el origen, implicándose en la decisión de qué se quiere contar, qué guiones se quieren escribir, y qué proyecto se quiere levantar y poner en marcha. A partir de ahí, se empieza a desarrollar el producto, esa fase de trabajo con director, guionistas, que forma a nivel creativo al proyecto; y si todo va bien y conseguimos tener un proyecto redondo creativamente y financiado, se inicia la fase de la preproducción.

Tras esta etapa, la etapa de preparación del rodaje técnico y logístico, y también artístico por parte del director. Luego llega el rodaje, que puede tener lugar en un día si es un corto a meses si es una película, y una vez está todo rodado, se entra en la fase de postproducción. Normalmente, se va montando en paralelo, y una vez se tiene el proyecto, empieza la promoción. El día que se estrena en salas, es el día que empieza la vida de la misma llegando al público y compartiéndola.

Esta definición viene de María del Puy, una profesional de la industria cinematográfica española que lleva en activo desde hace más de 17 años. En 2006 fundó su propia productora, Malvalanda, que ha estado detrás de éxitos como Luchadoras (2009), La loca y el feminista (2020) Madre (2017) de Rodrigo Sorogoyen, que ganó el Goya y llegó a estar nominado a los Premios Oscar.

No hay duda de que se ha labrado una carrera repleta de triunfos —de hecho, su productora también está detrás de Las paredes hablan, el último documental a punto de estrenarse del fallecido Carlos Saura—, aunque el camino de la mujer en el cine sigue sin ser sencillo. Y es que, como en tantos otros sectores, hay un enemigo común: el techo de cristal. Y eso se puede combatir con la discriminación positiva.

La realidad es que estas ayudas están empujando a que exista una mejora a la igualdad



"Es cierto que en los últimos años se ha practicado la discriminación positiva en las ayudas como se hace en toda Europa y otros países, como Canadá, que es dar una puntuación extra (a la hora de recibir la subvención) si es una directora, una guionista, si hay una productora, si hay jefas de equipo. Se trata de que se equilibre la balanza, y la realidad es que estas ayudas están empujando a que exista una mejora a la igualdad", comenta, poniendo el foco en uno de los elementos que más está ayudando a la presencia igualitaria en la industria.

Aún así, recuerda que se trata de igualar: "Hay dos categorías en las que históricamente siempre ha habido más mujeres, como dirección de vestuario y maquillaje y peluquería, donde hay más mujeres. En vestuario son un 82% del total, mientras que en maquillaje y peluquería ascienden al 66%. En estas categorías no es necesario fomentar la igualdad y no es necesario que haya puntuación extra, pero sí lo es en categorías donde hay menos mujeres. Es un tema que se ha aplicado en muchos países y poco a poco va dando sus frutos, pero es lento, las cosas no pasan de un día a otro. Venimos de una dictadura donde la mujer no tenía derechos, como no poder viajar al extranjero sin que su marido la autorizara ni votar. No hace tanto de eso. Falta mucho, pero lo bueno es que estamos dando pasos hacia delante. Pero claro, existe esa brecha".

La desigualdad, una cuestión de números

Los datos no mienten. Según el informe anual de la asociación de mujeres cineastas (CIMA), con cifras de 2021 —el informe de 2022 está aún por llegar—, la comparativa deja en la mayoría de los casos a las profesionales en una proporción muy reducida con respecto a los hombres. Tal y como nos cuenta María, en relación a la producción ejecutiva, el 26% son mujeres y el 74% hombres, y en la dirección, el 21% de mujeres frente al 79% de hombres.

Mediáticamente puede parecer que la mujer tiene más presencia por los éxitos que están teniendo algunas directoras, pero las cifras son así de duras

De ello hace un apunte: "Estamos hablando del año 2021, que fue un año muy bueno: fue el año de Las Niñas con Pilar Palomero a la cabeza, con productora ejecutiva; con una presencia brutal. Mediáticamente puede parecer que la mujer tiene más presencia por los éxitos que están teniendo algunas directoras, pero las cifras son así de duras". De hecho, sigue puntualizando que en guion hay un 31-69 de porcentaje comparativo con minoría femenina; así como el 12% en composición musical.

En categorías tan reducidas, solo le queda alegrarse por la victoria de las mujeres: "El año pasado ganó el Goya Zeltia Montes por El Buen Patrón, y eso es maravilloso. No sólo porque la música sea estupenda, sino porque sirve de referente para nuevas compositoras y otras profesionales pueden tener un precedente", concluye.