La actriz que dió vida a Ellie en el juego ‘The Last of Us’ pasa a ser su madre en la serie de HBO

The Last of Us está a punto de cerrar su primera temporada convertida ya en una de las grandes series del 2023 y con un futuro realmente prometedor viendo los increíbles datos de audiencia que le han permitido a superar a otros transatlánticos como Juego de Tronos o La casa del Dragón. El noveno capítulo de la temporada 1 va a servir además como homenaje definitivo al juego por varias razones.

La más obvia para todos los jugadores que disfrutaron del título en PlayStation 3 es que llega uno de los momentos más épicos que vivió la industria del videojuego. Los 8 capítulos vistos hasta ahora han dejado claro que TLOU en HBO ha sido una adaptación muy fiel a lo que vimos en nuestras consolas. El episodio 9 no va a cambiar eso. Hasta ahí puedo hablar sin violar los acuerdos de confidencialidad. Lo único menos duro va a ser que los espectadores lo vivirán en tercera persona mientras que en PS3 tuvimos que vivirlo en primera persona.

Pero es que además de lo que está a punto de suceder con Joel y Ellie, Neil Druckmann, PlayStation Studios y HBO van a cerrar el círculo de esta adaptación con el guiño definitivo al videojuego que todos estábamos esperando. Porque la actriz que dió vida a Ellie en el juego, Ashley Johnson, va a convertirse en la madre de Ellie en la serie: Anna.

El tráiler desvelado por HBO del noveno y último capítulo nos ha permitido ver a Ashley Johnson huyendo de los infectados para dar a luz en una solitaria casa en medio de un devastado Estados Unidos a la gran protagonista de esta historia. El hecho de dar a luz rodeada de la infección va a ser una de las claves que aporten algo de luz a la inmunidad de Ellie. Son solo un par de segundos pero son todo un mundo para los fans de The Last of Us.

Bella Ramsey, la actriz que da vida a Ellie, ya se ha encargado de calentar el estreno del noveno episodio de la temporada 1 que marcará el final temporal de esta serie. Lo hizo a su paso por la Paris Fashion Week, en una entrevista con Vogue cuando le preguntaban por el desenlace: "Va a dividir a la gente muchísimo" aseguró. Algo que augura que será polémico para provocar tantas opiniones distintas.

We finish what we started.



Catch up on this season of #TheLastOfUs before the finale, Sunday at 9PM on @HBOMax. pic.twitter.com/SDlv33OIdS — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) March 6, 2023

También confesó la parte favorita del rodaje es más agotadora: "Esos fueron algunos de mis días favoritos en el set. Suena muy masoquista, pero son las escenas que me rompen las que, en cierto modo, más me gustan".

Con el personaje de Anna por fin en el universo de The Last of Us y con el final a la vuelta de la esquina, el último episodio puede ser historia de la tv... ¡en plena lucha con los Óscar!