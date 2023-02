Todas las polémicas en torno a ‘The Last of Us’: homofobia, body-shaming y hasta un guionista de ‘Élite’

The Last of Us ha conseguido lo que parecía imposible hasta hace cosa de un mes. La adaptación del videojuego de Naughty Dog y PlayStation a la televisión de la mano de HBO ha conseguido desbancar en audiencias (consumo de minutos) a la misma Juego de Tronos y La Casa del Dragón. Sin embargo, cualquier éxito que se precie tiene cara B. Y este no iba a ser un caso diferente.

En las últimas semanas la serie ha tenido que afrontar varias polémicas que se han ido sucediendo con el estreno de sus diferentes episodios. Desde la homofobia al body-shaming pasando por unas inexplicables críticas de un guionista de la serie Élite que se emite en la competencia: Netflix.

La homofobia hacia The Last of Us

No pilló de sorpresa a muchos gamers lo que sucedió tras el estreno del capítulo 3 en el que descubrimos la relación entre Bill y Frank. Una preciosa y maravillosa relación homosexual que se dejaba entrever en el videojuego y que fue desarrollada en la serie de HBO en lo que ya se ha convertido en uno de los mejores episodios del 2023 según público y crítica.

Sin embargo, no tardaron en llegar los comentarios homófobos hacia la serie asegurando que nadie quería ver eso y barbaridades similares. Como decíamos, no pilló por sorpresa a Craig Mazin y Neil Druckmann (creador del juego) porque en el videojuego ya tuvieron que vivir vergonzantes capítulos similares.

Y no vamos a tener que esperar demasiado para volver a vivirlos. Porque en el episodio 7 que se estrena este mismo domingo 26 de febrero (en la madrugada del lunes 27 de febrero) The Last of Us vivirá un flashback que nos llevará hasta la juventud de Ellie y su relación con Riley. El inicio de una relación lésbica que pudimos disfrutar en The Last of Us The Left Behind.

El body-shaming hacia Melanie Lynskey

Lxs que están dispuestos a difundir odio en las redes sociales no iban a conformarse con los aspectos más obvios de la serie sino que cualquier personaje, actor o argumento de la adaptación les iba a servir de excusa para ello. Ese fue el caso de la aparición de la actriz Melanie Lynskey en el papel de la líder de los saqueadores: Kathleen.

El paso por Joel y Ellie por Kansas City les llevó a encontrar a Henry y su hermano Sam que eran perseguidos por esta figura implacable capaz de ejecutar a sus congéneres detenidos en plena epidemia causada por el hongo Cordyceps. Pero más allá de disfrutar de un nuevo personaje de la trama (no estaba en el videojuego) los haters aprovecharon la ocasión para hacer ruido y criticar el aspecto físico de la actriz.

La intérprete tuvo que soportar todo tipo de insultos y referencias a su peso y a su figura que no vamos a reproducir aquí porque nos da vergüenza sólo tener que leerlas como para tener encima que escribirlas. La respuesta de Melanie no pudo ser más elegante: "En primer lugar, esta es una foto de mi sesión de portada para la revista InStyle, no un fotograma de 'The Last Of Us' de HBO. Y estoy interpretando a una persona que planeó y ejecutó meticulosamente un derrocamiento de FEDRA. Se supone que debo ser INTELIGENTE, señora. No necesito ser musculosa. Para eso están los secuaces".

Jaime Vaca, guionista de Élite, y sus críticas a The Last of Us

"El título “The Last of Us” se refiere a los que aguantéis viéndola". 13 palabras con las que Jaime Vaca, guionista de Élite, una de las series de mayor éxito en Netflix se ha retratato él solito. Porque una cosa es decir que una cosa no te gusta y otra muy diferente es hacerlo cuando eres responsable de un producto cuyas críticas de público y de la prensa son peores que las de los primeros episodios de TLOU.

El caso es que la gente se ha lanzado a la yugular del guionista, no solo por su opinión sino yendo un paso más allá. De hecho son cientos los comentarios que le recuerdan a través de las redes sociales su pasada detención por presunto tráfico de drogas.

Aunque siempre hay quien prefiere no enfangarse y bajar al barro y responder con una crítica argumentada: "No es un orgia y drogas constantes con un nulo hilo argumental pero no está mal The Last of Us. Yo prefiero Elite y sus actuaciones memorables" o "Puedo ser muy bocazas, y a veces muy tonto, pero os puedo asegurar una cosa: si yo fuera el showrunner de una serie como Élite, no se me ocurriría hacer de menos The Last of Us por las redes. Hay que ser insensato. O tener ganas de casito. Una de dos".

Llevamos 6 episodios de The Last of Us y el éxito de la serie está en boca de todos por lo que no parece que las polémicas vayan a terminar ni a corto ni a largo plazo.