Selena Gómez, Sam Smith, Malú y más artistas reivindican la voz del 8M: “Juntas somos imparables”

Os hemos contado en primera persona cómo han vivido el 8M artistas de nuestra música como Nena Daconte, Edurne, Belén Aguilera, Chanel, Natalia Lacunza... Y no han sido lxs únicxs artistas que han querido reivindicar la voz del 8M. En todo el mundo se ha vivido, luchado, manifestado este Día Internacional de la Mujer.

Han sido muchas las voces que se han alzado para reivindicar que queda mucho por hacer pero que como explicaba Malú a través de su cuenta oficial en Instagram: "Juntas somos imparables". Un mensaje que podían haber firmado otras estrellas como Selena Gómez, Sam Smith, Cazzu, Luz Casal, Ana Torroja, Clean Bandit, Vega...

Este ha sido el resumen del 8M en las redes sociales de nuestrxs músicxs favoritxs:

Selena Gomez: "Querida yo joven, por favor no tengas miedo de pedir ayuda. ❤️ ❤️ Hoy es el Día Internacional de la Mujer y quiero que cada una de nosotras seamos más amables con nosotras mismas. Escribe a tu yo más joven un @RareBeauty #rarereminder y pegalo en tu espejo para recordarte que te mereces el mundo. Te quiero."

Sam Smith: "Por el Día Internacional de la Mujer quería celebrar mi voz femenina favorita ahora mismo, y eso es @samarajoysings. Su voz es DIVINA y su música es impresionante. ¡¡¡Ve y escucha!!! La canción de Samara 'Guess Who I Saw Today' está realmente en repetición para mí en este momento ❤️ Es tan hermosa. Homenaje a las mujeres que amas, siempre ✨"

Malú: "En cada paso q he dado en mi carrera y en mi vida, he intentado transmitir una cosa… q juntas somos imparables… q somos libres, iguales y fuertes para ser, sentir y luchar por todo lo q queremos… y q los miedos y prejuicios no nos sirven. Feliz día de la mujer hoy y siempre ❤️ #8m #8"

Beatriz Luengo: "Hoy abrazo a todas las mujeres que decidieron no ser “la de atrás”. Porque detrás de un gran hombre solo hay sombra. A mi me gusta ser la de “al lado” y busco personas en mi vida que quieran un “al lado” conmigo. Porque no existen muros con ladrillos alineados en zigzag, existen muros con ladrillos uno al lado de otro, firmes y sólidos por donde no entra la tormenta. Gracias a todas las mujeres que nos inspiraron a dar un paso al frente. Sin miedo. Yo, sin ir más lejos, hoy dirijo un documental y leo en la mayoría de los artículos “la mujer de Yotuel dirige el documental de Patria y Vida”… todavía hay mucho que cambiar para nosotras y para nuestras hijas. Pero no paremos como tampoco pararon otras mujeres que hicieron que hoy estuviésemos aquí. Gracias mamá por enseñarme a ser independiente y fuerte 🫶 @angelines__60 Feliz 8 de marzo a todas!!!🚀❤️ #diadelamujer #womenpower #eldespertardelasmusas

Cazzu: "Siempre escribo por nosotras, por ustedes. Por las que me quieren y las que no. En contra de lo que YA NO se tolerará más. Cantar, componer y dárselos para que sirva y les resuene en el corazón. La música es mi colaboración. Por Camila que nunca me voy a olvidar y por ustedes. Celebramos las que estamos, celebramos un derecho que no se debería celebrar, estar vivas y poder hablar. Luchamos por las que no están y para que nunca falte una más. #8m"

Luz Casal: "Felicidades a TODAS, en el día de la mujer. Yo lo celebraré trabajando en Paris. Salud, Dinero y Amor! #diadelamujer @virginmusicspain @virginmusicfr @europe1"

Ana Torroja: "Alcemos la voz hoy, y cada día. #8m". Este texto iba acompañado de la imagen de una cita textual "Cuando todo el mundo está en silencio, incluso una sola voz se vuelve poderosa"

Merche: "Abre tu mente”, “La guapa”, “No me das miedo”, “Luna” o “Lo que me dé la gana” son algunos de mis homenajes a la mujer 💜 Quién me conoce sabe lo que disfruto escribiendo y cantándole a la mujer, pero también tengo que confesar que ojalá ya no hiciera falta hacerlo. Por la tolerancia, la libertad, la igualdad y sobre todo por vosotras, no me cansaré de gritar que “ Somos unas valientes” 💪🏻 📸 @raulphoto @vieralcom Camiseta 👉🏻 @behappinessmoda #8marzo #diadelamujer #musica"

Clean Bandit: "Feliz Día Internacional de las Mujeres, gente. Demi es nuestro mood para siempre"

Vega: "ELLOS 8M de 2023 “Hoy no es un día para hablar de nosotras. Es un día para hablar de ellos. Ellos, los que siguen hablando de ELLAS y NO de un NOSOTROS. Los que emplean consecuentemente el pronombre personal (1º del plural) que nos une no se sentirán ofendidos. Saben que hay siglos de historia pasada y presente, que no días al año, en los que ya se les hizo justicia, tantos como en los que se tapó, evitó, encubrió, desestimó y/o penalizó señalar a los que levantaron una sociedad machista de palabra, hechos u omisión. Así que contra todo pronóstico, hoy el muro de ésta mujer no va a gastar ni una palabra más en repetir a grito escrito lo que tantas veces he cantado, nuestros derechos, nuestras penurias y la lacra que padecemos como un mantra que ha abrazado el costumbrismo cayendo en la desgracia de ser desoído por ellos y nosotros mismos. Ese chicle que de tanto mascarlo ha perdido el sabor y lo tiras para comerte otro el día que toca. No. Hoy voy a poner mi dedo índice hurgando y señalando los cómplices…- Puedes leer el texto completo en el reel de fotos de este post. Gracias. V. 📷 @beigott_noemielias Amiga y compañera en la sesión: @rosafatas 🖤 @lamadriguerarecords son @gatitalindo y @azaharamigel #8M #diadelamujer #diadelamujertrabajadora #8M2023"