Jenna Ortega, muy crítica con ‘Miércoles’: de saltarse el guion a no confiar en su éxito durante el rodaje

Puede que el mundo haya recibido con los brazos abiertos a Miércoles, convirtiéndola en todo un fenómeno planetario, aunque su protagonista no tiene la misma opinión de la serie. Jenna Ortega puede estar gozando del momento de mayor fama de su carrera, pero desde luego que eso no le hace callarse todas las críticas que tiene hacia la ficción dirigida por Tim Burton.

La actriz ya era conocida en Estados Unidos gracias a papeles como el de Harley Díaz en Stuck in the middle o sus participaciones recientes en películas de terror como X o Scream, y su papel como la primogénita de los Addams solo ha impulsado esa popularidad a todos los rincones con Netflix del mundo. La serie ha encantado a muchos sectores del público, aunque sí que tiene ciertos aspectos en los que ni su protagonista está de acuerdo.

En una visita de Ortega al podcast Armchair Expert, ha dejado claro que el rodaje no fue tal y como ella esperaba. "Todo lo que ella hace, todo lo que tenía que interpretar, no tenía ningún sentido para su personaje", relataba la actriz sobre Miércoles, que si bien mantenía la esencia oscura y seria que ya ha tenido en otras versiones, se centraba en tramas que apartaban en ocasiones esta actitud tan característica.

"El hecho de que ella estuviera en un triángulo amoroso no tenía sentido. Había una línea sobre este vestido que tiene que usar para el baile del colegio y dice: "¡Oh, dios mío, me encanta! No puedo creer que haya dicho eso. Literalmente me odio a mí misma" y tuve que decir que no diría eso", relata, como anécdota característica de todo lo que cambió conscientemente del guion original.

Los cambios de Jenna

Estas situaciones hicieron que la propia actriz se rebelara de cierto modo: "Hubo momentos en el set en los que incluso me volví poco profesional, en sentido de que simplemente empecé a cambiar frases. El supervisor de guion pensó que me pasaba algo, luego me sentaba con los demás guionistas y me preguntaban: "¿Qué ha pasado con la escena?" y yo les respondía que no podía hacer ciertas cosas", se sincera.

Aunque en el mismo podcast ha admitido que es por sentirse muy "protectora" con el personaje —de hecho, será productora ejecutiva de la serie en su segunda temporada— , y también comprende que su Miércoles tenga un arco emocional, sobre todo tratándose de su versión adolescente. Aun así, no estaba segura de que fuera a encontrar un público fiel.

"No puedo ver mi trabajo, pero puedo irme a casa del set y decir: "La escena que hemos rodado ha salido bien". En Miércoles no hubo ni una escena en la que me fuera a casa y dijera "Ok, eso ha salido bien", siguió contando. Por lo que cuenta, parece que Ortega no suele ver sus series y películas, aunque con esta no llegó a tener la sensación de haberlo hecho bien. Eso sí, tuvo que verse de manera obligada al tener que regrabar unas "200 líneas" de diálogo automatizado —líneas del guion dobladas para reemplazar lo filmado—.

Tras estas declaraciones, puede que se confirme que la segunda temporada de Miércoles apostará por recuperar la esencia del personaje, quizá con un tono mucho más oscuro que su predecesora. Eso sí, aún habrá que esperar para verlo, pues su rodaje todavía no ha comenzado.

Miércoles está disponible en Netflix.